Na véspera da eleição dos Estados Unidos, confira as principais propostas de Donald Trump e Joe Biden

Por Redação O Sul | 2 de novembro de 2020

Eleição presidencial americana ocorre nesta terça-feira Foto: Reprodução Eleição presidencial americana ocorre nesta terça-feira. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Donald Trump e Joe Biden disputam nesta terça-feira (03) a eleição presidencial dos Estados Unidos. Enquanto o republicano tenta se reeleger para mais quatro anos à frente da Casa Branca, o democrata que foi vice de Barack Obama por oito anos tenta agora ocupar o cargo máximo do país.

Donald Trump

1. Combate à Covid

Desenvolver uma vacina até o fim do ano

Voltar o país ao normal em 2021

Produzir no país todos os remédios e suprimentos para trabalhadores da saúde

Reabastecer os estoques e se preparar para futuras pandemias

2. Emprego e recuperação econômica

Criar 10 milhões de novos empregos em 10 meses

Criar 1 milhão de novas pequenas empresas

Cortar impostos para aumentar o salário líquido e manter empregos no país

Fazer acordos de comércio justos que protejam empregos de americanos

Créditos fiscais para o que é produzido nos EUA

Continuar sua agenda de desregulamentação para atingir a independência energética

3. Saúde

Reduzir os preços dos remédios com prescrição médica

Colocar pacientes e médicos de volta no comando do sistema de saúde

Planos de saúde com preços menores

Fim da “conta surpresa” após o uso de serviços

Proteger o seguro social e o “Medicare”, plano destinado a pessoas com mais de 65 anos

Proteger os veteranos de guerra e fornecer cuidados de saúde “de classe mundial”

4. Educação

Providenciar sistemas alternativos de educação para todas as crianças do país

Ensinar o “excepcionalismo americano”, crença sobre os EUA serem um país diferente de todos os demais

5. Imigração

Impedir que imigrantes ilegais possam ter acesso a sistemas de proteção social e de saúde e mensalidades gratuitas na faculdade

Deportação obrigatória para não-cidadão membro de gangues

Desmantelar redes de tráfico de pessoas

Acabar com as “cidades-santuário” (locais que descumprem ordens da agência federal de imigração, responsável pelas deportações)

Proibir as empresas de substituir cidadãos americanos por trabalhadores estrangeiros que recebem menos

Exigir dos novos imigrantes que eles sejam capazes de se sustentar financeiramente

6. Política externa

Parar com as “guerras sem fim” e “trazer de volta nossas tropas”

Fazer com que os aliados paguem sua parte justa na Otan

Manter e expandir a força militar americana

Eliminar terroristas globais que ameaçam americanos

Construir um grande sistema de defesa de cibersegurança e um de mísseis

Joe Biden

1. Combate à Covid

Escutar a ciência

Garantir que as decisões de saúde pública sejam informadas por profissionais de saúde pública

Restaurar a confiança e a transparência do governo

Testes regulares, confiáveis ​​e gratuitos para todos os americanos

Obrigar o uso da máscara em todo o país

Corrigir o problema da falta de equipamentos de proteção para profissionais de saúde

Planejar a distribuição igualitária de tratamentos e vacinas

Proteger os mais velhos e as pessoas do grupo risco

Retomar o relacionamento com a OMS (Organização Mundial da Saúde)

2. Emprego e recuperação econômica

Criar “milhões de empregos bem remunerados”

Dar ajuda a governos locais para que educadores, bombeiros e outros trabalhadores essenciais não sejam demitidos

Prolongar o seguro-desemprego

Acelerar plano de investimentos previstos para 10 anos

Reverter alguns dos cortes de impostos para empresas feitos por Trump

Impor reformas fiscais para que americanos mais ricos paguem mais tributos

3. Saúde

Proteger “dos contínuos ataques” o Obamacare, lei que obriga todos os americanos a terem plano de saúde e oferece subsídios a quem não pode pagar

Expandir a cobertura de planos de saúde para os mais pobres

Reduzir os custos dos americanos com saúde

Fazer com que o sistema de saúde seja menos complexo

Expandir o acesso à contracepção e proteger o direito constitucional ao aborto

4. Educação

Controlar o vírus da Covid-19 para que escolas possam ser reabertas

Dar os salários e a dignidade que educadores merecem

Investir em escolas para que estudantes cresçam como adultos física e mentalmente saudáveis

Garantir que o futuro das crianças não sejam determinados pelo seu CEP, sua raça ou o salário de seus pais

Prover a todos os estudantes do ensino médio o caminho para uma carreira de sucesso

Começar a investir nas crianças desde o nascimento

5. Imigração

Parar de separar pais e filhos como política de estado

Desfazer os danos de Trump e recuperar os valores americanos

Modernizar o sistema de imigração do país

Receber bem os imigrantes nas comunidades

Reafirmar o compromisso dos EUA com os que pedem asilo e refúgio no país

Combater as causas básicas da imigração irregular

Implementar uma triagem de fronteira eficaz

6. Política externa

Restaurar uma liderança respeitada no cenário mundial

Os EUA devem liderar não só com o exemplo de poder, mas com o “poder de nosso exemplo”

Fortalecer e ampliar a liderança americana para se manter seguro no mundo

Acabar com a proibição de viagens contra pessoas de países de maioria muçulmana

Organizar e sediar uma cúpula global pela democracia para renovar o espírito e o propósito comum das “nações do mundo livre”

Acabar com as “guerras intermináveis” no Afeganistão e no Oriente Médio.

