Por Redação O Sul | 2 de novembro de 2020

Jornal "The Sun" afirma que ele quis manter doença em sigilo para "não alarmar" o Reino Unido Foto: Reprodução Jornal "The Sun" afirma que ele quis manter doença em sigilo para "não alarmar" o Reino Unido. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O príncipe William, segundo na linha de sucessão à coroa britânica, foi infectado com a Covid-19 em abril deste ano, em datas semelhantes ao do seu pai, o príncipe Charles, que também testou positivo. A informação foi publicada nesta segunda-feira (02) pela BBC, que confirmou com fontes da realeza.

O duque de Cambridge, de 38 anos, decidiu manter a sua doença em segredo para não alarmar o Reino Unido, segundo revelou o jornal “The Sun”. O Palácio de Kensington, residência oficial dos duques de Cambridge, se recusou a comentar esta informação.

Segundo o tabloide britânico, o príncipe William foi tratado pelos médicos do palácio e mantido em isolamento em sua residência de campo em Anmer Hall, no sudeste da Inglaterra.

Durante o mês de abril, o neto da Rainha Elizabeth II cumpriu 14 compromissos oficiais por telefone ou videoconferência. O príncipe Charles e herdeiro da coroa, de 71 anos, testou positivo em março e passou sete dias isolado na Escócia, mas sua esposa, Camila Parker Bowles, deu negativo.

Também em abril, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson foi infectado com o coronavírus, mas sua situação piorou enquanto ele estava isolado e teve que ser internado por alguns dias em um hospital de Londres.

Os casos de Covid-19 estão aumentando rapidamente de novo no Reino Unido, o que forçou as autoridades a decretarem um novo lockdown a partir de quinta-feira (05), com as restrições valendo até o início de dezembro.

