Porto Alegre Na Zona Norte de Porto Alegre, motocicleta é recolhida com R$ 385 mil em multas vencidas

Por Redação O Sul | 2 de março de 2023

Operação "Duas Rodas" já realizou quase 3,4 mil abordagens desde o começo do ano. (Foto: Arquivo/EPTC)

Durante blitz na rua Francisco Petuco (bairro Boa Vista), Zona Norte de Porto Alegre, agentes da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) flagraram uma motocicleta com R$ 385 mil em dívidas referentes a multas vencidas. Ao todo, são 679 infrações de trânsito e a falta de licenciamento desde 2015, sem contar outras 64 infrações com prazos ainda correndo e 80 dentro do período para apresentação da defesa.

O veículo – Honda CG 150 Titan KS, com placas da capital gaúcha – foi retirado de circulação e o condutor notificado por estar com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida há mais de 30 dias.

A fiscalização regular tem por objetivo de coibir adulterações e excessos de velocidade, além de reduzir acidentes com óbitos e feridos, conforme destaca o diretor de Operações da EPTC, Cirilo Faé:

“Iniciamos o ano preocupados com estas situações que colocam em risco a vida de terceiros e dos próprios motociclistas. Em 2022 foram registradas 41 vítimas fatais com envolvimento de motocicletas, sendo 35 condutores, dos quais 17 não estavam habilitados, além de cinco pedestres atropelados por motos e mais um ocupante da carona. Vamos agir com vigor para evitar estas ocorrências e manter uma circulação segura nas ruas de nossa cidade”.

Operação específica

A ação se deu no âmbito da operação “Duas Rodas”. A fim de garantir a segurança viária e minimizar o número de veículos irregulares que transitam pelas ruas da cidade, a EPTC realizou em janeiro e fevereiro quase 3,4 mil abordagens em 11 mobilizações desse tipo, além de 36 blitze em geral.

Esse tipo de ação ostensiva na busca por um trânsito mais seguro nas ruas de Porto Alegre. É importante que os cidadãos informem estas ocorrências pelo número 156 do Atendimento ao Cidadão para que a prefeitura e as forças de segurança possam fiscalizar e coibir estes excessos.

(Marcello Campos)

