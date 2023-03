Tecnologia Motorola inicia vendas do celular Moto G73 no Brasil

Por Redação O Sul | 2 de março de 2023

Moto G73 tem rede 5G e armazenamento de 256 GB. (Foto: Reprodução)

O Moto G73 é o novo celular intermediário da Motorola, com preço sugerido de R$ 1.999 no mercado brasileiro. O sucessor do Moto G72 é comercializado a partir desta quinta-feira (2) nas cores branco e azul, ambas confeccionadas num plástico fosco. O smartphone tem internet 5G, câmeras de até 50 megapixels e várias novidades de software. O modelo sai de fábrica com Android 13 e processador Dimensity 930, da MediaTek.

A fabricante ressalta ainda novos recursos de segurança, conferidos pelo Moto Secure e pelo ThinkShield for Mobile. O smartphone está disponível para compra e pode ser encontrado nas lojas da Motorola e da Claro.

A Motorola investe em um painel gOLED de 6,5 polegadas, o que pode agradar o público que procura um espaço generoso para consumir conteúdos, jogar e realizar tarefas do dia a dia. Além da telona, o G73 também traz resolução em Full HD+ (2400 x 1080 pixels) e taxa de atualização de 120 Hz, fatores que contribuem para uma boa exibição e agilidade na transição de imagens.

Quanto à câmera, vale pontuar que o Moto G73 apresentou um downgrade em relação ao G72, que tinha 108 MP na lente principal. Agora, o modelo atual conta com 50 MP neste mesmo sensor. Assim, o recém-lançado se organiza da seguinte forma: Câmera principal de 50 MP e abertura de f/1.8; Câmera híbrida (ultra wide e sensor de profundidade) de 8 MP e abertura de f/2.2; Câmera frontal de 16 MP e abertura de f/2.45.

Ainda neste sentido, o conjunto fotográfico dispõe da tecnologia Ultra Pixel, que combina cada quatro pixels em um grande ultrapixel de 2,0 um. Na prática, isso permite fazer cliques com boa resolução mesmo em ambientes com pouca luminosidade.

Já em termos de processamento, o telefone conta com a ajuda do chip Dimensity 930, da MediaTek, um octa-core que opera com velocidades de até 2,2 GHz. Para trabalhar em conjunto com o componente, a fabricante garante 8 GB memória RAM e armazenamento de 128 GB.

Dentre os recursos de software estão o novo programa Moto Secure e o ThinkShield for Mobile. O primeiro fica responsável por elaborar gerenciamento de permissões de aplicativos e de acesso a dados do usuário e o segundo otimiza a segurança do telefone para barrar ameaças como malware e phishing.

A ficha técnica inclui também Android 13, NFC, Wi-Fi dual-band (opera nas redes 2,4 e 5 GHz) e Bluetooth 5.3. A bateria, utilizada para alimentar o aparelho é de 5.000 mAh e a reposição da carga pode ser feita com a ajuda de um adaptador de 30 W de potência.

