Por Redação O Sul | 22 de maio de 2023

Crime foi cometido em residência no bairro Rubem Berta (foto meramente ilustrativa). (Foto: EBC)

A Polícia Civil gaúcha prendeu em flagrante por homicídio uma mulher de 24 anos, apontada como responsável pela facada que matou o seu ex-padrasto, de 47. O crime havia sido cometido horas antes, durante discussão com o homem na casa da mãe dela, no bairro Rubem Berta (Zona Norte).

De acordo com o relato da corporação, a vítima tinha ido ao local de madrugada, disposto a insistir na retomada do relacionamento – mesmo com a dona da casa já envolvida com outro homem. Em determinado momento, uma troca de agressões verbais com a ex-enteada evoluiu para luta corporal, durante a qual a moça desferiu o golpe fatal.

Atingido próximo ao pescoço, o visitante desabou instantes depois, já agonizante. Enquanto isso, a ex-enteada se desfazia da arma-branca (jogando-a em um bueiro), para depois se esconder na residência de um familiar no bairro, mas não demorou a ser localizada a partir de indicações.

O caso está aos cuidados da 3ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que obteve relatos de que essa não foi o primeiro bate-boca envolvendo o homem e a filha de sua ex-companheira. Dentre as linhas de investigação está a de legítima defesa, mas ainda é necessário o aprofundamento do inquérito.

Caminhonete clonada

Também na Zona Norte, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu nesta segunda-feira (22) um homem que conduzia uma caminhonete Ford Ranger com placa falsa de Curitiba (PR). A ocorrência foi registrada durante abordagem de rotina na BR-290 próximo ao acesso à avenida Assis Brasil.

Ao realizarem a abordagem, os policiais desconfiaram dos elementos de identificação do veículo. Acabaram constataram que o chassi era de outra caminhonete, furtada há 14 anos na cidade de Bauru (SP). Já a carroceria era de outra unidade de mesmo modelo, roubada em 2011 na cidade de Canoas (Região Metropolitana de Porto Alegre).

Para ludibriar os policiais, o condutor afirmou ter adquirido o veículo em um leilão e que por esse motivo não sabia da fraude. Mas uma consulta ao banco de dados mostrou que a versão era fantasiosa.

Também revelou que o motorista, de 53 anos e natural de Arroio do Meio (Vale do Taquari), já havia sido preso e possuía diversos registros policiais de envolvimento com adulteração de sinal identificador, roubo, furto e receptação de veículos. Ele foi preso em flagrante.

(Marcello Campos)

