| Na Zona Sul de Porto Alegre, redes de esgoto e drenagem do bairro Ipanema receberão melhorias

Por Redação O Sul | 28 de outubro de 2024

Trabalhos devem durar dez meses, as obras na rua Pio Ângelo e na Praça Aveline. (Foto: Luciano Lanes/PMPA)

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) de Porto Alegre deu ordem de início, nesta segunda-feira (28), para a implementação de novas redes de esgoto sanitário e drenagem da água das chuvas no bairro Ipanema, Zona Sul da cidade. Com duração estimada em dez meses, as obras incluem a rua Pio Ângelo e a Praça Aveline, de forma simultânea.

Serão implantados no perímetro cerca de 500 metros de rede. A conta abrange 76 metros em galeria e outros 400 metros para esgoto cloacal. A área está inserida no chamado subsistema da bacia do Arroio Capivara. O investimento do Dmae é de R$ 3.022.742,95, em recursos próprios.

Os traçados foram definidos para se adequarem às redes de água e escoamento já existentes na região, de modo que nenhuma interfira na outra.

Diretor-geral do Dmae, Mauricio Loss ressalta: “Esta é uma antiga demanda da comunidade e que agora será atendida. Com isso, reiteramos a prioridade do poder público municipal em qualificar a infraestrutura da cidade em todas as regiões, muitas vezes sanando deficiências históricas”.

Limpeza geral

Equipes do Dmae mantêm a programação de limpeza da rede de drenagem, por hidrojateamento, em todas as regiões de Porto Alegre, até o próximo domingo (3). O serviço inclui tubulações, bocas-de-lobo e poços de visita. A agenda se inicia nesta segunda-feira, 28, e se estende até o próximo domingo, 3. São consideradas prioritparias as áreas afetadas pelas enchentes de maio.

Cerca de 500 quilômetros da rede de drenagem tiveram seu funcionamento afetado pela inundação. Destes, 300 quilômetros já foram restabelecidos (incluindo 4.624 bocas-de-lobo e 6.769 poços de visita). A força-tarefa montada começou em julho atua em paralelo à rotina normal de limpeza, que é permanente. Para isso, foram contratados equipamentos sugadores com capacidade 680 metrios-cúbicos³ de resíduos por minuto.

Bairro Hípica

Também na Zona Sul, o Dmae tem serviço programado para esta terça-feira (29) no bairro Hípica. A partir das 9h, as equipes instalam um registro de 300 milímetros e válvula de redução de pressão de 315 milímetros na rua Doutor Antônio Mazzaferro Neto, causando a suspensão do abastecimento para na região, incluindo o bairro Aberta dos Morros.

A água deve voltar às torneiras à noite. Todo o andamento do serviço é atualizado, em tempo real, no site e nas redes sociais da prefeitura. Motivos técnicos ou climáticos podem alterar ou mesmo cancelar a logística.

Após paradas mais longas, o retorno da água pode apresentar coloração e gosto alterados devido ao arraste de micropartículas nas paredes internas da tubulação – não há risco à saúde. Se o aspecto da água demorar a normalizar, o cliente pode solicitar lavagem da rede ou do ramal domiciliar ligando para o fone 156, opção 2. Uma da alternativa é o whatsapp: (51) 3433-0156.

(Marcello Campos)

