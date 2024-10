Esporte Libertadores: Conmebol exige que Peñarol garanta acesso da torcida do Botafogo, sob pena de portões fechados ou mudança de local

Por Redação O Sul | 28 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











A partida é válida pelo jogo de volta das semifinais da Libertadores. Foto: Reprodução A partida é válida pelo jogo de volta das semifinais da Libertadores. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Conmebol enviou um ofício para o Peñarol com a exigência de que o clube uruguaio garanta a segurança e o acesso da torcida do Botafogo na partida entre os times na próxima quarta-feira (30), às 21h30min, pelo jogo de volta das semifinais da Libertadores. Ainda no documento enviado pela entidade sul-americana, o não cumprimento do pedido pode ser punido com a determinação da realização do jogo com portões fechados, ou com a mudança da partida para outro estádio.

O clube brasileiro se pronunciou em nota: ”O Botafogo discorda veementemente das decisões das autoridades uruguaias. O Clube acredita que o Uruguai é um país que reúne plenas condições para garantir a realização do duelo com total segurança. O Botafogo reafirma ainda que é contra qualquer tipo de violência e que preza por uma disputa leal em campo”.

”O Regulamento é claro no sentido de que a obrigação da manutenção da segurança é de responsabilidade do Clube Local ou da Federação/Confederação Nacional. Em face do que foi apresentado, está evidente que o Peñarol e a Polícia de Montevidéu (Policia Nacional do Estado Maior – Ministério do Interior) assumiram a incapacidade em garantir a segurança de torcedores e delegações de ambas as equipes. O Botafogo acredita que essa infração do regulamento não deve passar impune pela Conmebol. Por este motivo, estamos acompanhando junto à entidade os desdobramentos para assegurar o estrito cumprimento do Regulamento da Competição”, diz trecho do comunicado.

O Botafogo ainda repudiou a decisão unilateral sobre torcida única, afirmando que o Peñarol e a polícia do país abrem precedentes perigosos para a competição, já que o time uruguaio pode ser beneficiado por isso.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/libertadores-conmebol-exige-que-penarol-garanta-acesso-da-torcida-do-botafogo-sob-pena-de-portoes-fechados-ou-mudanca-de-local/

Libertadores: Conmebol exige que Peñarol garanta acesso da torcida do Botafogo, sob pena de portões fechados ou mudança de local

2024-10-28