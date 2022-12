Porto Alegre Na Zona Sul de Porto Alegre, trechos duplicados da avenida Tronco são inaugurados nesta quinta-feira

Por Redação O Sul | 28 de dezembro de 2022

Segmento de 3 quilômetros vai da avanida Icaraí (bairro Cristal) ao Posto da Cruzeiro (Santa Tereza). (Foto: Pedro Piegas/Arquivo PMPA)

Concluídas as obras de duplicação dos trechos 3 e 4 da avenida Tronco, na Zona Sul de Porto Alegre, a via será liberada ao tráfego de veículos no trecho de 3 quilômetros entre a Icaraí (bairro Cristal) e o Posto de Saúde da Cruzeiro (Santa Tereza) a partir desta quinta-feira (29). A expectativa é de que as melhorias na infraestrutura contribuam para mobilidade urbana e transporte público na região.

Os trabalhos – com investimento de R$ 129 milhões – foram executados pelas secretarias municipais de Obras e Infraestrutura (Smoi) e de Mobilidade Urbana (SMMU), por meio da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC). Além da duplicação, o projeto prevê drenagem, implantação de corredores de ônibus, ciclovia, sinalização e nova iluminação pública.

A construção havia sido paralisada em outubro de 2016, por falta de recursos. Retomados em junho de 2018, os trabalhos acabaram novamente em “stand-by” em julho do ano seguinte, até recomeçarem em definitivo em fevereiro de 2020.

– Trecho 3: avenida Moab Caldas (entre rua Gabriel Fialho e avenida Francisco Massena Vieira) e rua Cruzeiro do Sul (entre avenida Francisco Massena Vieira e rua Neves). Extensão: mais de 2 quilômetros.

– Trecho 4: rua Cruzeiro do Sul (entre rua Neves e avenida Divisa), avenida Divisa (entre rua Cruzeiro do Sul e avenida Icaraí), avenida Icaraí (entre avenida Divisa e rua Butuí) e avenida Chuí (entre avenida Divisa e rua Ibicuí). Extensão: quase 1,6 quilômetro.

“Esta é uma obra de grande importância para a mobilidade da cidade, mais uma obra da Copa que estamos encerrando”, ressalta o titular da Smoi, André Flores. “Também busca suprir uma demanda histórica daquela região, pois é um projeto que existe desde 1958 e que agora estamos entregando para aquela comunidade e para a cidade toda.”

Mobilidade

No sentido Bairro-Centro circulam cerca de 9 mil veículos por dia, ao passo que via Centro-Bairro são mais de 13 mil. Conforme a prefeitura, a avenida passa a ser a melhor alternativa para acesso rápido à Zona Sul da capital gaúcha, bem como avenida Cavalhada, shopping centers e zona central, com duas faixas para o trânsito e corredor de ônibus.

“Com a liberação, a Tronco passa a ser eixo de ligação importante para fluidez no trânsito entre Cristal, Tristeza e toda a Zona Sul, com as vias que conectam a região a Norte, Nordeste, Leste e Centro. Há também um ganho para carros e transporte coletivo, já que ônibus deixam de compartilhar espaço com veículos”, destaca o titular da SMMU, Adão de Castro Júnior.

O espaço destinado ao transporte público, aliás, contará com dez paradas seguras (cinco em cada sentido), o que também deve qualificar a espera pelos passageiros. “Todas as paradas contam com rampas de acessibilidade”, exemplifica a administração municipal.

Passarão pelo local as linhas C80, 282, 282.1. 244, 244.1 e T3. Seus itinerários transportam 17,5 mil passageiros em quase 400 viagens por dia. A circulação pelo corredor de ônibus também deve reduzir o tempo de viagem para os passageiros.

(Marcello Campos)

