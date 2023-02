Cláudio Humberto Nada ameaça bilionários que controlam Americanas

Por Cláudio Humberto | 22 de fevereiro de 2023

Os bilionários Jorge Paulo Lehmann, Beto Sicupira e Marcel Telles em nada são ameaçados. Nem são investigados pela fraude que vitimou milhares de funcionários, parceiros e fornecedores das Americanas, que eles controlam. Ao contrário, têm sido abençoados por decisões que dificultam a investigação, apesar da fraude de R$47,3 bilhões vitimar empresas na maioria de pequeno e médio portes, algumas dedicadas a fornecer até 70% de sua produção à rede de 2 mil lojas da arapuca.

Nem banco pode tanto

A fraude afetou dramaticamente os balanços do Santander, do Bradesco e do Itaú, entre outros, mas os responsáveis pelo rombo têm santo forte.

Fraude protegida

Apesar da gravidade da fraude, uma liminar proibiu mandado de busca e apreensão, requerido por bancões nos e-mails das Americanas.

Parece brincadeira

Os três acumulam fortuna estimada em US$100 bilhões (mais de R$520 bilhões), mas só ofereceram um “troco” de R$1 bi para “cobrir” o rombo.

Blindagem brasileira

Politicamente articulado, Lehman financiou com sua fundação eventos nos EUA para autoridades de oposição falarem mal de Jair Bolsonaro.

Bancada quer derrubar líder do PL próximo a Lula

Deputados mais ligados ao bolsonarismo querem derrubar o líder do PL na Câmara, Altineu Côrtes (RJ). Os flertes de Côrtes com o governo Lula pioraram o clima que já era ruim. O parlamentar, que já foi do PT, se aproximou do Planalto via Rui Costa, ministro da Casa Civil. No início do mês, uma tentativa de deposição de Côrtes não prosperou. O sucessor escolhido seria Sóstenes Cavalcante (RJ), líder da bancada evangélica. Mas a expectativa é que Côrtes não resistirá a uma nova investida.

Rivais com votos

No time contrário à “camaradagem” de Côrtes estão deputados de bom desempenho nas urnas, como Eduardo Pazuello (RJ) e Bia Kicis (DF).

Segue a lista

A lista dos que não reclamariam com a mudança de líder já inclui Marcos Pollon (MS), Ricardo Salles (SP) e Carlos Jordy (RJ).

Republicanos levou

Há críticas à falta de habilidade de Altineu Côrtes, que não conseguiu segurar para o PL a primeira vice-presidência da Câmara.

Contra corrupção, nada

Mulher do senador Sergio Moro (União-PR), a deputada Rosangela Moro (União-SP) disse não esperar do governo Lula qualquer avanço do enfrentamento à corrupção. Ela criticou o “abraço” petista ao Coaf.

Decisão abusiva

Decisão do STF de confiscar CNH e passaporte de devedores já enfrenta resistência na Câmara. Kim Kataguiri (União-SP) apresentou projeto que proíbe a prática, classificada por Kim como abusiva e sem sentido.

Esforço concentrado

A bancada paulista na Câmara vai direcionar parte das emendas impositivas para socorrer famílias atingidas pela forte chuva que provocou a tragédia no litoral norte de São Paulo.

Distintivo

A bancada de segurança pública está em alta nesta Legislatura. São 12 deputados federais eleitos com delegado (a) no nome. Sãpo três os deputados com Professor no nome, sendo uma suplente.

Lá como cá

Cecilia Nicolini, secretária de Mudanças Climáticas do Ministério do Meio Ambiente de Alberto Fernández, amigão de Lula, enfrenta críticas por torrar mais de R$900 mil em viagens ao exterior, em apenas um ano.

Folia parlamentar

A senadora Soraya Thronicke (União-MS) aproveitou o feriadão para ir aos desfiles de escola de samba na Sapucaí, no Rio. Na internet, ingressos variam entre R$550 e R$1.100.

Pesquisa continua

O instituto Butantan convoca 2 mil voluntários para “estudo clínico de fase 4 da CoronaVac”, a fim de averiguar a segurança da vacina e a frequência de reações adversas em crianças a partir dos 3 anos.

Sem coincidências

O senador Fabiano Contarato (PT-ES) apresentou projeto para alterar a forma de escolha dos ministros do Tribunal de Contas da União (TCU) nem uma semana após a escolha do novo ministro, Jhonatan de Jesus.

Pensando bem…

…nem precisa de Carnaval: tem gente fantasiada de democrata todos os dias na Esplanada.

PODER SEM PUDOR

O poder paulista

Inconformadas com o crescente poder paulista na cena brasileira, políticos, empresários e banqueiros de Minas Gerais se reuniram no final dos anos 1970 para discutir formas de enfrentar São Paulo. Em meio a discursos tão coléricos quanto inúteis, pediu a palavra o sábio José Aparecido Oliveira, que representava o Banco Nacional, do mineiro Magalhães Pinto. E sepultou a reunião com uma ironia: “Amigos, só o fato de não precisarmos trocar moeda, usar passaporte, nem falar outra língua para entrar em São Paulo, já está bão demais…”

Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

