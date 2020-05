Magazine Najila Trindade detona Neymar um ano após acusá-lo de estupro

Por Redação O Sul | 24 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Najila Trindade detona Neymar em sua volta às redes sociais. (Foto: Reprodução / Instagram) Foto: Reprodução/Instagram Najila Trindade detona Neymar em sua volta às redes sociais. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Najila Trindade pode ter demorado a voltar às redes sociais, mas chegou arrebentando tudo, sem pudor ou censura. Para quem não se lembra, há um ano a modelo acusou o jogador Neymar de estupro, após um encontro com ele em Paris, bancado pelo famoso. As informações são do jornal Extra.

Apesar de ter perdido o processo contra a estrela do PSG e ter ficado reclusa no sul da Bahia com a família, a loira decidiu ressurgir no meio digital para interagir com o público durante a quarentena. Em uma das suas primeiras publicações, ela fez uma clara afronta ao seu algoz.

É normal pra certas pessoas fazer certas coisas e depois não assumir, ser covarde e negar.

Se nega algo tão simples, imagine o resto.

🗣 NINGUÉM se orgulha de ter ficado com você pinscher!!!! — Najila Trindade (@NajilaTrOficial) May 4, 2020



“É normal pra certas pessoas fazer certas coisas e depois não assumir, ser covarde e negar. Se nega algo tão simples, imagine o resto. Ninguém se orgulha de ter ficado com você, pinscher!“, disse ela no Twitter, em clara indireta à situação em que o jogador negou ter ficado com a ex-BBB Flayslane, que, por sua voz, disse ter vergonha de ter tido um affair com ele.

Em outro post, ela alfinetou até Felipe Prior, também do BBB 2020, que recebeu apoio de Neymar durante o reality. “Prior só não é pior, do que o pior dos priores“, garantiu. E, em tom de deboche, Najila fez um chamado às mulheres. “Chega de boy lixo, tóxico, Chernobyl e diz: devolve toda minha libido que eu desperdicei com você“.

Além das indiretas, quem acompanha as redes sociais da moça também pode ver muitas fotos sensuais, em que expõe o corpo e a beleza incontestáveis.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Magazine