Por Redação O Sul | 24 de Maio de 2020

Tiago Ramos e Nadine Gonçalves não estão mais juntos. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram Tiago Ramos e Nadine Gonçalves não estão mais juntos. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Após protagonizar um relacionamento cheio de polêmicas tiradas do passado do namorado, Nadine Gonçalves, mãe de Neymar, decidiu colocar um ponto final no romance com Tiago Ramos.

Segundo o jornal Extra, a mãe do craque teve uma conversa com o modelo e explicou que apesar de ainda gostar dele, não estava mais dando para continuar com o relacionamento.

Desde que as notícias sobre o passado de Tiago começaram a cair na mídia, Nadine vinha sendo pressionada pela família para terminar com o rapaz. Para quem não sabe, eles assumiram o namoro no dia 12 de abril.

Apesar de terem rompido, as fotos publicadas nas redes sociais em que os dois aparecem juntos foram mantidas. De acordo com a coluna de Fábia Oliveira, do jornal O Dia, o ex-casal achou melhor fazer assim para não chamar ainda mais atenção sobre o assunto.

Ao contrário do término anterior, Tiago Ramos não voltou para a sua cidade. Atualmente, ele está no interior de São Paulo, hospedado no apartamento de um primo.

Vale lembrar que, recentemente, uma ex-namorada do modelo relatou que foi agredida por ele no ano passado. A situação aconteceu na Espanha, para onde o ex-padrasto de Neymar viajou para tentar a vida como jogador de futebol.

