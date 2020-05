Fama & TV Babu Santana fala sobre vida pós-BBB 2020 e revela não ter encontrado filha caçula

24 de Maio de 2020

Babu Santana revelou como está a sua adaptação ao mundo exterior, após sair do BBB 2020, em entrevista recente à coluna de Patrícia Kogut. O quarto colocado da edição deste ano do reality show disse que um dos maiores desafios é lidar com os mais de sete milhões de seguidores que ganhou devido à participação no programa.

“Estou apanhando o dia todo para aprender a mexer, mas está indo. Acho que a internet vai ser uma saída muito importante para os artistas neste momento de pandemia, em que não podemos trabalhar fora“, afirmou ele.

Outra mudança na vida do ator tem a ver com a sua moradia, já que agora ele está vivendo junto de sua namorada Tatiane, no Rio de Janeiro. Antes do reality, ele residia em São Paulo: “A Tatiane veio para o Rio me ajudar por causa do programa. Ela cuidou das minhas contas, essas coisas… Agora, estamos morando juntos neste período de quarentena. Mais para frente, quando tudo isso passar, vamos ver como faremos. Ainda não decidimos nada“.

Apesar de não aguentar de saudade dos filhos durante o confinamento, Babu preferiu, neste momento, por causa da pandemia do novo coronavírus, manter-se longe da caçula, Piná, de 4 anos. “Saí da casa louco para encontrá-los. Mas, ao saber da gravidade da pandemia, decidimos evitar esse contato com a Piná. O que acontece é que ela é asmática e está no grupo de risco. Por isso, preferimos não arriscar. Enquanto isso, nos falamos virtualmente“, garantiu.

No ar na reprise de Novo Mundo, o artista disse receber com surpresa o fato da novela estar de volta ao horário das 18h, da Globo. “Foi uma novela muito especial, porque tudo era muito grandioso e bem-feito. Além disso, convivi com amigos que amo do fundo do coração, como a Ingrid Guimarães e Leopoldo Pacheco“, lembrou ele.

“Quando eu era moleque e sonhava em ser ator, me imaginava participando de cenas de grandes batalhas. E em ‘Novo Mundo’ tivemos uma cena assim. Foi muito emocionante“, acrescentou.

