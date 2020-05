Celebridades Neymar posa para revista ao lado de ex-affair

Por Redação O Sul | 24 de Maio de 2020

Neymar posou com Natalia Barulích. Foto: GQ Rússia Neymar posou com Natalia Barulích. (Foto: Divulgação/GQ Rússia) Foto: GQ Rússia

De cabelo rosa e com muito estilo, Neymar posou ao lado da modelo Natalia Barulích para uma reportagem da edição russa da revista GQ. Nas imagens, os dois, que já viveram um affair, aparecem com bastante conexão.

No Instagram, o jogador postou uma foto do ensaio, mas escolheu o clique em que aparece sozinho. Agachado e com mão no queixo, o craque fez carão para ao usar uma camisa colorida.

Natalia, por sua vez, publicou uma imagem em que aparece encostada em Neymar. Com roupas clássicas, a modelo se apoiou no atleta, que posou sem camisa dessa vez.

Em mais um clique, os ex-affairs fotografaram de roupa preta. Enquanto o brasileiro se espantou com os olhos, a americana tapou a boca do par com a mão.

As fotos foram tiradas em Paris, na França. No texto, a publicação russa fala sobre Neymar e também cita a questão da pandemia do coronavírus. “Ele é forte o suficiente para não ter vergonha de suas emoções. Hoje, o jogador de futebol mais caro do mundo nos lembra o que é realmente caro, e está passando para o ataque em defesa dos entes queridos e do mundo em que vivemos“, afirma.

Sobre a dupla, a revista disse: “Bos lembram o quão importante é o apoio e ajuda a quem amam. Não importa se você está confinado junto na quarentena ou se tem apenas um aparelho celular para se comunicar. Permaneça a salto, forte e em casa”.

