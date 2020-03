Celebridades Namorado de Fátima Bernardes surge no “JN” e internautas falam da reação de William Bonner

Por Redação O Sul | 5 de março de 2020

Reação de Bonner (D) divertiu os internautas. Deputado federal Túlio Gadêlha foi entrevistado durante reportagem do programa Foto: Reprodução de TV Reação de Bonner (D) divertiu os internautas. Deputado federal Túlio Gadêlha foi entrevistado durante reportagem do programa. (Foto: Reprodução de TV) Foto: Reprodução de TV

Túlio Gadêlha, namorado de Fátima Bernardes, apareceu em uma reportagem do “JN” “Jornal Nacional” na quarta-feira (04) e os internautas se divertiram em ver o ex-marido da apresentadora, William Bonner, logo após o deputado aparecer

No Twitter, vários usuários comentaram a cena inusitada no programa. “Brota no JN pro desespero do ex da tua atual”, brincou um internauta. “Olha a cara do Bonner olhando pro namorado da ex kkkkkk”, falou outro.

“Túlio Gadelha sendo entrevistado no Jornal Nacional, com William Bonner entrando logo depois. Belíssimo crossover do Fátima Bernades’ Universe”, escreveu um terceiro.

Bonner e Fátima ficaram juntos por 26 anos até a separação em agosto de 2016. Os jornalistas são pais dos trigêmeos Vinicius, Beatriz e Laura, de 22 anos. A apresentadora e o deputado assumiram o namoro publicamente em 2017. Já Bonner é casado com Natasha Dantas desde 2018.

