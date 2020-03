Celebridades Viúva de Gugu vai à Justiça para receber mensalidades atrasadas

Por Redação O Sul | 5 de março de 2020

Rose Miriam di Matteo alega que US$ 10 mil que precisa receber todos os meses de inventário do apresentador ainda não foram depositados Foto: Reprodução de TV Rose Miriam di Matteo alega que US$ 10 mil que precisa receber todos os meses de inventário do apresentador ainda não foram depositados. (Foto: Reprodução de TV) Foto: Reprodução de TV

A viúva de Gugu Liberato voltou à Justiça para começar a receber os US$ 10 mil mensais do inventário do apresentador. Gugu morreu em novembro do ano passado em um acidente doméstico.

Prazo

O advogado Nelson Wilians, que representa Rose Miriam di Matteo, afirma que o dinheiro deveria ter sido depositado no dia 10 de fevereiro – e que a segunda parcela já estaria para vencer. As informações são da jornalista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S.Paulo.

