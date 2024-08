Geral Namorado de vítima de acidente aéreo alerta para golpes pedindo doação para família

Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











Isabella filmou o momento do embarque e postou em uma rede social. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

João Ribeiro, o namorado de Isabella Pozzuoli, uma das vítimas do acidente aéreo em Vinhedo, no interior de São Paulo, alertou que criminosos estão criando perfis falsos nas redes sociais para pedir dinheiro para a família dela.

“Deixo essa mensagem no intuito de que todos saibam a pessoa incrível que ela foi e, também, pedir que denunciem toda e qualquer vaquinha que se refira ao nome dela solicitando doação de valores. Infelizmente este mundo, além de perder uma pessoa maravilhosa, segue repleto de pessoas horríveis”, escreveu João nos comentários de uma foto da namorada.

“Agradeço a cada uma das condolências prestadas, seja nessa postagem ou em mensagens enviadas de forma privada. Obrigado a todos que fizeram parte da nossa história. Eu te amo, minha ‘brabona'”, acrescentou.

Quem era Isabella

Isabella tinha 30 anos, era carioca e professora de educação física. Poucas horas antes do avião cair, ela compartilhou em seu perfil do Instagram um vídeo mostrando o embarque no voo.

No vídeo, Isabella mostra sua mala de viagem e, à sua frente, o avião. Ela estava no Aeroporto de Cascavel (PR), rumo a Guarulhos (SP).

Ao portal de notícias Terra, uma amiga da jovem contou que ela trabalhava como coordenadora e adorava conhecer lugares novos. No Instagram de Isabella, há destaques com diversos destinos que ela já visitou. Em suas publicações, ela deixou diversas declarações a familiares e amigos.

Nas redes sociais, o namorado dela, João, também disse que Isabella “foi a pessoa mais maravilhosa que pisou nesse mundo”. “Presença incrível, paixão pela vida, sede de conquistas e uma alegria radiante, capaz de iluminar todos ao seu redor.”

“Tive o privilégio de estar com você nesses últimos anos e de poder te chamar todos esses dias de meu amor. Fizemos tudo do nosso jeito meio maluco e dizer que tudo deu ‘certo’ seria muito pouco, muito raso. Foi tudo maravilhoso, incrível. Eu não mudaria nada. Obrigado pelos anos ao meu lado, os mais incríveis da minha vida. Obrigado por me ensinar todos os dias o que é felicidade. Minha vida volta ao preto e branco sem você”, escreveu.

Queda de avião

A aeronave da Voepass Linhas Aéreas caiu na região do bairro Capela, em Vinhedo, no interior de São Paulo, no início da tarde de sexta-feira, 9. O avião transportava 58 passageiros e 4 tripulantes. Ninguém sobreviveu.

A aeronave, modelo ATR-72, decolou de Cascavel, no Paraná, às 11h46, com destino ao Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Segundo informações do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea), da Força Aérea Brasileira (FAB), o voo ocorreu dentro da normalidade até 13h20.

“No entanto, a partir das 13h21 a aeronave não respondeu às chamadas do Controle de Aproximação de São Paulo, bem como não declarou emergência ou reportou estar sob condições meteorológicas adversas. A perda do contato radar ocorreu às 13h22”. As informações são do portal de notícias Terra.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/namorado-de-vitima-de-acidente-aereo-alerta-para-golpes-pedindo-doacao-para-familia/

Namorado de vítima de acidente aéreo alerta para golpes pedindo doação para família

2024-08-11