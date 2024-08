Geral Após expulsar brasileiro, ditador da Nicarágua se antecipou a Lula e retirou sua embaixadora do País

Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











Daniel Ortega retirou sua representante em Brasília, sob argumento de que ela ocupará um cargo no primeiro escalão no governo. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ditador da Nicarágua, Daniel Ortega, não somente tomou a iniciativa de expulsar de Manágua o embaixador brasileiro Breno de Souza Costa, como se antecipou à reação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e retirou sua representante em Brasília, sob argumento de que ela ocupará um cargo no primeiro escalão no governo.

O regime de Ortega anunciou que a embaixadora Fulvia Castro será nomeada ministra de Economia Familiar. Ele optou por esvaziar sua representação no País, algo que o Brasil ainda hesita em fazer na capital nicaraguense.

Ortega foi quem tomou a iniciativa de protestar em relação ao governo brasileiro e agiu antes de Lula. Para o ditador, o Brasil boicotou a cerimônia pelos 45 anos da Revolução Sandinista ao não enviar um representante à celebração na Praça da Fé, no dia 19.

A festa reuniu o casal Daniel Ortega e Rosario Murillo e representantes de países alinhados como Cuba, Venezuela, Rússia, China, Irã, entre outros. Os embaixadores costumam ser convidados em nome de seus países. Em reação, Ortega comunicou a expulsão do diplomata e deu prazo de 15 dias para que deixasse o país.

O Itamaraty trabalhou nos bastidores para reverter a situação, mas não obteve resposta. O governo Lula considerou o ato uma “agressão” desproporcional.

Uma reação equivalente era esperada, e o regime de Ortega orientou a embaixadora Fulvia Castro a deixar a embaixada em Brasília. Funcionários relataram ao Estadão que ela trabalhou até quarta-feira e, na madrugada de quinta-feira, partiu em voo comercial. A diplomata deixou o País, portanto, antes de o chanceler Mauro Vieira se reunir com Lula, pela manhã, para oficializar a expulsão mútua, com base no princípio da reciprocidade.

O relato dos funcionários coincide com a informação de integrantes do corpo diplomático em Brasília, sobretudo de países centro-americanos com os quais ela mantinha relação mais próxima.

O Itamaraty não esclareceu como o aviso da expulsão foi enviado à embaixada. A pasta oficializou a decisão com uma nota à imprensa.

Os funcionários da representação nicaraguense que recebem esse tipo de documento disseram não ter registro de qualquer comunicação formal do Itamaraty, seja por via física ou digital.

Segundo eles, Castro era a única diplomata na representação em Brasília. Com sua saída, a chancelaria e a residência ficaram vazias. O expediente conta com somente três funcionários brasileiros. Eles dizem que as atividades foram suspensas e não receberam sinal de que Ortega enviará um substituto.

Se o ditador optou por esvaziar completamente sua representação, o governo brasileiro preferiu, por enquanto, manter em Manágua uma equipe diplomática de menor nível político, a ser chefiada por um encarregado de negócios, o diplomata Patrick Petiot. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/apos-expulsar-brasileiro-ditador-da-nicaragua-se-antecipou-a-lula-e-retirou-sua-embaixadora-do-pais/

Após expulsar brasileiro, ditador da Nicarágua se antecipou a Lula e retirou sua embaixadora do País

2024-08-11