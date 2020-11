Celebridades Namorando homem 16 anos mais novo, Solange Almeida revela que faz sexo toda hora

Por Redação O Sul | 4 de novembro de 2020

Na internet, a artista falou sobre seu namoro com o empresário Monilton Moura Foto: Reprodução/Instagram Na internet, a artista falou sobre seu namoro com o empresário Monilton Moura. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

A cantora Solange Almeida tirou um tempo para interagir com seus seguidores no Instagram e respondeu algumas curiosidades de sua vida íntima. Na internet, a artista falou sobre seu namoro com o empresário Monilton Moura, e revelou que faz sexo toda hora com o amado.

“Fazemos no claro, no escuro, de manhã, de tarde, de noite, fazemos toda hora, de todo jeito, em todo canto”, contou. Ao ser questionada sobre casamento e filhos, Almeida contou que tudo está nas mãos de Deus e que no tempo certo vai acontecer.

Com a diferença de idade de 16 anos entre o casal, Solange ainda falou sobre isso: “Eu tinha preconceito com a idade dele, eu tinha vergonha. Ficamos impressionados com quantas pessoas se identificaram com a gente nessa questão da idade. Era mais meu do que de qualquer pessoa. Embora, eu tenha sofrido, sim, um pouco de preconceito dos outros por ser mais velha que ele. Mas eu fui a maior preconceituosa com nós dois”, concluiu.

