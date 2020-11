Celebridades Após Whindersson assumir novo affair, Luísa Sonza pede: “Não ataquem”

Por Redação O Sul | 4 de novembro de 2020

"Aos meus fãs: não ataquem outras mulheres, vocês sabem o que eu passei e passo, não façam igual fizeram e fazem comigo", escreveu a cantora Foto: Reprodução/Instagram "Aos meus fãs: não ataquem outras mulheres, vocês sabem o que eu passei e passo, não façam igual fizeram e fazem comigo", escreveu a cantora. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Após Whindersson Nunes assumir o affair com Maria Lina Deggan, com que fez uma viagem para Tocantins, Luísa Sonza mandou um recado aos seus seguidores na noite desta terça-feira (03) no Twitter, que muitos entenderam como uma pedido aos fãs sobre o novo relacionamento do ex-marido.

“Aos meus fãs: não ataquem outras mulheres, vocês sabem o que eu passei e passo, não façam igual fizeram e fazem comigo”, escreveu a cantora.

