Política “Não aceitamos interferência”, diz Lula após Trump defender Bolsonaro

Por Redação O Sul | 7 de julho de 2025

Em coletiva no Brica, petista reagiu dizendo que o País "tem leis, regras e um dono chamado povo brasileiro". (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou nessa segunda-feira (7) o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, após este defender Jair Bolsonaro e atacar as instituições judiciais brasileiras. Além de emitir um comunicado oficial, ele também comentou sobre o caso no encerramento do Brics, no Rio de Janeiro.

Em nota oficial, Lula afirmou: “A defesa da democracia no Brasil é uma responsabilidade dos brasileiros. Somos um país soberano e não aceitamos interferência ou tutela de quem quer que seja. Temos instituições sólidas e independentes. Ninguém está acima da lei — sobretudo aqueles que atentam contra a liberdade e o Estado de Direito.”

No Rio de Janeiro, Lula disse para Trump dar “palpite na sua vida”:

“Não vou comentar essa coisa do Trump e do Bolsonaro. Tenho coisas mais importantes para comentar do que isso. Esse país tem leis, regras e um dono chamado povo brasileiro, portanto dê palpite na sua vida, e não na nossa”, declarou.

Bolsonaro

Em uma publicação feita em sua rede Truth Social, nessa segunda, Trump afirmou estar acompanhando o que chamou de “caça às bruxas” contra Bolsonaro. Segundo ele, o julgamento do ex-presidente brasileiro deveria ocorrer “nas urnas” e não na Justiça. Bolsonaro foi declarado inelegível em 2023 pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e responde a processos no Supremo Tribunal Federal (STF) por envolvimento em uma tentativa de golpe de Estado.

“Ele não tem culpa de nada, exceto de ter lutado pelo POVO. Conheci Jair Bolsonaro e ele era um líder forte, que realmente amava seu país — além de um negociador muito duro em questões comerciais. Sua eleição foi muito apertada e agora ele lidera nas pesquisas. Isso é apenas um ataque político, algo que eu conheço bem. Aconteceu comigo dez vezes”, escreveu Trump.

Mais cedo, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, já havia se manifestado, classificando as declarações de Trump como “equivocadas”. Ela ressaltou que o ex-presidente americano deveria “cuidar dos problemas de seu próprio país” em vez de interferir na soberania brasileira. Além de Gleisi, outros governistas também saíram em defesa de Lula, como o líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (RJ), e o ministro da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias.

Messias afirmou que a soberania brasileira não está em negociação. “Este governo não aceita tutela, nem admite pressões externas que tentem ditar os rumos do país, e muito menos tolerará pressões indevidas contra nossas instituições democráticas, notadamente da nossa Suprema Corte, que tão bem ter servido à defesa da democracia e do estado de direito em nosso país”.

O deputado federal José Guimarães, líder do governo na Câmara, repetiu a mensagem postada por Lula, acrescentando que “somos um país soberano com nossas leis e nossas instituições, que exige respeito”. Já o deputado federal Rogério Correia (PT-MG) também reagiu à postagem de Trump, sugerindo que a resposta do republicano veio em retaliação a resoluções firmadas pelo BRICS. “Fosse o BRICS tão irrelevante” assim, estaria Trump borrando as calças e acusando recebimento do encontro do grupo com 10% de tarifas adicionais?”, disse. O senador Randolfe Rodrigues (AP), líder do governo no Senado, por sua vez, se limitou a republicar o comentário feito pelo presidente petista no X.

Bolsonaro também publicou agradecimento nas redes sociais ao americano, e declarou que o chefe de Estado americano era exemplo de “fé e resiliência”. (Com informações do jornal O Globo)

