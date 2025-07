Réu no Supremo Tribunal Federal (STF), acusado de atuação em suposta trama golpista, e inelegível por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Bolsonaro disse que o processo ao qual responde “é uma aberração jurídica (Lawfare), clara perseguição política, já percebida por todos de bom senso”.

“Agradeço ao ilustre presidente e amigo. V. Exa. passou por algo semelhante. Foi implacavelmente perseguido, mas venceu para o bem dos Estados Unidos e dezenas de outros países verdadeiramente democráticos. Sua luta por paz, justiça e liberdade ecoa por todo o planeta. Obrigado por existir e nos dar exemplo de fé e resiliência”, completou o ex-presidente.

Nessa segunda, Trump usou sua rede Truth Social para sair em defesa de Bolsonaro: “O Brasil está fazendo uma coisa terrível em seu tratamento com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu tenho assistido, assim como o mundo, como eles não fizeram nada além de ir atrás dele, dia após dia, noite após noite, mês após mês, ano após ano! Ele não é culpado de nada, exceto por ter lutado pelo povo. Eu conheci Jair Bolsonaro, e ele foi um líder forte, que realmente amava seu país – também, um negociador muito duro em comércio”, escreveu Trump.

O presidente norte-americano ainda definiu que a eleição do atual presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, derrotando Bolsonaro, foi “muito apertada” e destacou que agora “Bolsonaro está liderando nas pesquisas”.

Trump acusou a Justiça brasileira de perseguir Bolsonaro. Ele também comparou o que o ex-presidente brasileiro está passando com a sua própria história.

“Isso não é nada mais, nada menos, do que um ataque a um oponente político – algo que eu sei muito sobre! Aconteceu comigo, vezes 10, e agora nosso país é o ‘mais quente’ do mundo! O Grande Povo do Brasil não vai tolerar o que eles estão fazendo com seu ex-presidente”, escreveu Trump.

O presidente dos EUA faz com Bolsonaro, no Brasil, o mesmo movimento que fez com o primeiro-ministro de Israel, Bejamin Netanyahu, e chama o julgamento de Bolsonaro no STF de “caças às bruxas”.

“Estarei assistindo à caça às bruxas de Jair Bolsonaro, sua família e milhares de seus apoiadores, muito de perto. O único julgamento que deveria estar acontecendo é um julgamento pelos eleitores do Brasil – chama-se eleição. Deixem Bolsonaro em paz”, concluiu Trump. (Com informações do portal Metrópoles)