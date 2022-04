Política “Não acredito que surja a terceira via”, afirma Lula sobre as eleições presidenciais deste ano

Por Redação O Sul | 20 de abril de 2022

"Terei o lançamento da minha pré-candidatura no dia 7 de maio e depois quero percorrer o Brasil", disse Lula Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação "Terei o lançamento da minha pré-candidatura no dia 7 de maio e depois quero percorrer o Brasil", disse Lula. (Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação) Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pré-candidato do PT ao Palácio do Planalto, disse que não acredita na chamada terceira via nas eleições deste ano.

“Não acredito que surja a terceira via. Acho que vai ser uma eleição da polarização, mas não temos que temer isso. Tivemos um jogo polarizado entre o Flamengo e o São Paulo domingo, entre o Liverpool e o Manchester City, na Inglaterra. A polarização sempre existiu”, declarou o petista nas redes sociais na terça-feira (19).

“Estou acostumado a participar de eleições. Não me encanto nem me entristeço com pesquisas. Acho que temos um bom histórico de governos. Terei o lançamento da minha pré-candidatura no dia 7 de maio e depois quero percorrer o Brasil”, disse Lula.

O ex-presidente também afirmou que o Brasil não tem necessidade de ter os preços dos combustíveis vinculados ao dólar. “O Brasil não tem necessidade de estar com preços vinculados ao dólar. Em 2008, com a crise financeira mundial, o barril do petróleo chegou a 147 dólares, mas o litro da gasolina no Brasil custava apenas R$ 2. Lá fora foi um tsunami, aqui uma marolinha”, escreveu o petista no Twitter.

“No tempo em que eu era presidente, nós não aumentamos o preço do gás na Petrobras. O gás de cozinha precisa entrar na cesta básica”, prosseguiu.

