Por Lorenzo Rivero * | 4 de novembro de 2022

Presidente fez declaração que chamou muito atenção e foi considerada forte Foto: Reprodução/Grêmio Presidente fez declaração que chamou muito atenção e foi considerada forte (Foto: Reprodução/Grêmio TV Foto: Reprodução/Grêmio

Após a última partida do Campeonato Brasileiro da Série B, o presidente do clube, Romildo Bolzan, concedeu entrevista coletiva e deu duras declarações para os próximos passos do Tricolor. O atual mandatário falou para “não dar a Arena para o técnico Renato Portaluppi”, caso ele permaneça no clube para a temporada de 2023.

O Grêmio passa por eleições, começando o primeiro turno nesta segunda-feira (7). Caso vá para o segundo turno, as eleições para o “pátio” acontecem no dia 12 deste mês, que envolve os sócios. Para que isso ocorra é preciso superar a cláusula de 20% no conselho.

Sem a definição ainda se o ídolo gremista ficará na Arena, o atual presidente falou que independente do presidente novo ou treinador, o mandatário tem que ter cuidado e não aceitar tudo que o treinador pedir.

“O que não fazer? De vez em quando cair muito no conto da sereia, que pode resolver um campeonato e depois tu vê que não dá resultado nenhum. Calma!”, disse Romildo.

Porém, caso Renato seja escolhido para continuar no cargo de treinador do Grêmio, o presidente deu “dicas” para o próximo chefe do clube de como negociar uma renovação de contrato com o maior ídolo da torcida tricolor.

“Seja provedor das suas necessidades. O Renato foi um treinador vencedor aqui. Existe um respeito recíproco. Não entreguem a Arena para ele, só isso.”

* Por supervisão de: Pedro Marques

