Rio Grande do Sul Abastecimento na Ceasa do Rio Grande do Sul é normalizado

Por Redação O Sul | 4 de novembro de 2022

A oferta de batatas, vindas do Sudeste, inicialmente foi impactada, mas situação se regularizou. Foto: Divulgação/GovRS

A Ceasa/RS informa que normalizou, nesta sexta-feira (4), o abastecimento de mercadorias vindas de outros Estados do País. Até às 9h chegaram ao complexo 60 caminhões que permaneceram trancados nos últimos dias em bloqueios nas rodovias, principalmente, em Santa Catarina.

Na quinta-feira (3), quando apenas um caminhão dos 50 esperados chegou à Ceasa, passaram a faltar diversos tipos de produtos hortifrutigranjeiros no complexo. O mais afetado foi o tomate que é fornecido, especialmente, pela região Sudeste. Além do tomate, também ficou prejudicada a oferta de pimentões, chuchus, batatas, cebolas, vagem, melancia, mamão e manga vindos dos estados do Sudeste, bem como os produtos provenientes do Nordeste, como abacaxi, melão, mamão, manga, uvas, cebola e coco.

Apesar de os caminhões terem ficado parados nos bloqueios, a Ceasa informa que não foram registradas perdas de mercadorias em volumes significativos, pois o clima frio ajudou a preservar os alimentos. Também não está sendo percebida grandes variações de preços entre os clientes que circulam nesta sexta (4) pelo complexo. “Felizmente, as empresas hoje estão todas abastecidas e os preços praticados são praticamente os mesmos do período anterior às manifestações, regulados pela oferta e procura”, afirma o presidente da Ceasa, Ailton dos Santos Machado.

