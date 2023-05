Grêmio “Não exijam que o Grêmio seja campeão do Brasileirão ou da Copa do Brasil”, diz o técnico Renato Portaluppi em entrevista polêmica após o empate contra o Bragantino

8 de maio de 2023

Durante a partida, o treinador se mostrou muito irritado com a equipe dentro de campo Foto: Lucas Uebel/Grêmio Durante a partida, o treinador se mostrou muito irritado com a equipe dentro de campo (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Após mais de 500 dias, o Grêmio voltou a jogar na Arena pelo Campeonato Brasileiro série A, mas não foi como os torcedores esperavam. Após um primeiro tempo onde o Bragantino foi superior, o Tricolor voltou melhor no segundo tempo, mas não conseguiu segurar a vitória. Após falha de Diego Barbosa, o clube sofreu o gol no final da partida.

Na entrevista coletiva, o técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, desabafou e disse que o clube não irá disputar títulos nesta temporada se não houve contratações. O treinador ainda viu o time não criar lances de perigos no primeiro tempo além do pênalti cobrado por Cristaldo. Durante toda a partida, o treinador se mostrou muito irritado com a equipe dentro de campo.

“Poderíamos ter perdido, que era o que merecíamos. O adversário foi melhor em todos os sentidos. Tivemos poucos momentos bons, mas em uma falha coletiva cedemos o empate. Estávamos à frente até o fim do jogo. Não que merecíamos. Por um erro infantil deixamos de ganhar mais dois pontos”, disse Renato.

A entrevista foi marcada por fortes declarações. O técnico deixou claro que precisa de jogadores para as pontas do esquema tático. Renato cobrou a direção que estava presente no local da entrevista.

“É preciso trazer dois ou três jogadores de velocidade pelo lado. Entendo a parte financeira do clube, mas o torcedor merece que briguemos. E, para brigar, você precisa gastar. Se gasta, briga. Se não gastar, vou entender, mas não exijam que o Grêmio seja campeão do Brasileirão ou da Copa do Brasil. Eu não vou iludir ninguém”.

Com o empate, o Grêmio está em sétimo lugar com 7 pontos. Na próxima rodada do Brasileirão, o clube gaúcho enfrenta o Palmeiras, na quarta-feira (10), às 21h30min, no Allianz Parque.

"Não exijam que o Grêmio seja campeão do Brasileirão ou da Copa do Brasil", diz o técnico Renato Portaluppi em entrevista polêmica após o empate contra o Bragantino

