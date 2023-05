Após a derrota para o São Paulo, o técnico do Inter, Mano Menezes, foi sincero e reconheceu que o clube gaúcho não jogou bem e que o resultado foi justo. O treinador ainda destacou que o time está tomando gols com facilidade. Mano ainda disse que não consegue explicar a oscilação na temporada.

Após a primeira derrota no Campeonato Brasileiro, Mano comentou que o primeiro tempo foi equilibrado, mas sem chances boas para os dois lados. No primeiro tempo, o São Paulo abriu o placar, com gol de Luciano, após rebote de Keiller no pênalti. Na segunda etapa, o Inter produziu pouco, não incomodou o tricolor paulista e acabou cedendo mais espaço e sofreu o segundo gol.

“São Paulo fez um segundo tempo melhor que o nosso. O time sentiu a questão técnica. Não senti que fosse cansaço. Nos outros jogos, tivemos controle com mais conclusão. Hoje estivemos distante. Isso acontece. Às vezes é mérito do adversário. Não nos permitiu”, disse o treinador.

“Acho que estamos tomando gols com facilidade. O adversário não criou tanto. Não podemos sofrer com tanta facilidade”, disso Mano.

Com o resultado negativo, o Inter está na oitava colocação do Brasileirão com sete pontos. A próxima partida do Colorado é contra o Athletico-PR, às 19h, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.