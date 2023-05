Everton Galdino mais uma vez entrou em campo e marcou gol para o Grêmio. Desta vez, o atacante não conseguiu garantir a vitória pois o Bragantino conseguiu o empate nos minutos finais. O atacante concedeu entrevista e explicou o sentimento do grupo em relação ao resultado.

Galdino admitiu a decepção com o gol sofrido no fim, após o time levar a virada e conseguir voltar à frente no placar. O camisa 13 entrou no intervalo no lugar de Vina e aos 16 minutos colocou o clube gaúcho à frente do placar. O abatimento ficou evidente quando o atacante falou sobre a partida.

“Saímos bastante tristes com o resultado. Ganhamos até os 40, mas levamos o empate. É lamentável. Série A não tem jogo fácil. Eles nos impuseram dificuldades, mas levamos um ponto”, disse Galdino.