Esporte “Não gostei”, diz técnico sobre discussão de Cristiano Ronaldo

Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2022

Fernando, porém, assegurou que o tema foi resolvido dentro da concentração da seleção portuguesa. Foto: Reprodução

A entrevista coletiva do técnico Fernando Santos na véspera do duelo contra a Suíça teve Cristiano Ronaldo como tema de diversas perguntas. Além de comentar a notícia de que o astro luso estaria a caminho do Al Nassr, da Arábia Saudita, o técnico de Portugal precisou responder sobre a discussão do atacante com um jogador sul-coreano ao ser substituído no fim do duelo da última sexta-feira – e não escondeu sua insatisfação.

Fernando, porém, assegurou que o tema foi resolvido dentro da concentração da seleção portuguesa, colocando panos quentes sobre uma possível divergência.

“No campo, não ouvi nada. Só vi ele discutindo com o jogador da Coreia. Mas já vi as imagens e não gostei nada. Não gostei nada. E a partir daí, as coisas se resolvem dentro de casa. E estão resolvidas. Ponto final sobre essa questão”, afirmou o treinador.

Ao ser substituído no fim do jogo contra a Coreia do Sul, na última sexta, Cristiano Ronaldo deixou o campo com cara fechada e ainda discutiu com um jogador sul-coreano, pedido silêncio a ele.

Segundo leitura labial feita por veículos portugueses, Cristiano Ronaldo respondeu o jogador sul-coreano que queria que ele saísse de campo mais rápido. “Estás com uma pressa do cara&$% para me tirar… fo#$%-se”, teria dito CR7.

Titular?

O treinador português também foi perguntado sobre se Cristiano Ronaldo será titular diante da Suíça, nesta terça-feira, às 16h, no Estádio de Lusail. E indicou que não confirmaria nenhuma informação, pois só divulga as escalações nos vestiários. E também comentou opiniões na imprensa portuguesa de que o astro de 37 anos não deveria começar jogando no confronto decisivo.

