Quarta-feira, 10 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Política “Não há dúvidas de que houve tentativa de golpe”, diz o ministro Alexandre de Moraes

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

O magistrado iniciou a votação no julgamento que pode condenar Bolsonaro

Foto: Reprodução de vídeo
O magistrado iniciou a votação no julgamento que pode condenar Bolsonaro. (Foto: Reprodução de vídeo)

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes afirmou, na manhã desta terça-feira (9), que “não há dúvidas de que houve tentativa de golpe” no Brasil.

O magistrado iniciou a votação no julgamento que pode condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e os outros sete integrantes do chamado “núcleo 1” da suposta trama golpista.

Segundo Moraes, as investigações apontam “a participação nessa organização criminosa de todos os réus estruturados”.

“A acusação aponta a participação nessa organização criminosa de todos os réus estruturados e atos executórios que consumaram os delitos. Importante lembrar a materialidade dos delitos, dos cinco delitos que eu iniciei citando. Pela Procuradoria-Geral da República, essa materialidade já foi reconhecida em mais de 474 ações penais em que o Supremo reconheceu a materialidade desses delitos”, afirmou.

“Na verdade, esse julgamento não discute se houve ou não tentativa de golpe, se houve ou não tentativa de abolição ao Estado de Direito. O que discute é a autoria, se os réus participaram, que não há nenhuma dúvida nessas todas condenações e mais de 500 acordos em não percepção penal, de que houve tentativa de abolição ao Estado de Direito, de que houve tentativa de golpe, que houve uma organização criminosa e que gerou dano ao patrimônio público”, completou.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Política

Bolsonaro não comparece ao seu julgamento na Primeira Turma do Supremo
Alexandre de Moraes volta a apontar Bolsonaro como líder de organização criminosa
https://www.osul.com.br/nao-ha-duvidas-de-que-houve-tentativa-de-golpe-diz-o-ministro-alexandre-de-moraes/ “Não há dúvidas de que houve tentativa de golpe”, diz o ministro Alexandre de Moraes 2025-09-09
Deixe seu comentário

Últimas

Mundo Trump sofre revés na Justiça ao tentar afastar integrante do Banco Central norte-americano
Mundo Polônia e Otan acionam caças após drones russos invadirem o espaço aéreo do país
Futebol Seleção Brasileira perde por 1 a 0 para a Bolívia e encerra Eliminatórias em quinto lugar
Brasil Mega-Sena: prêmio acumula e vai a R$ 55 milhões
Porto Alegre Unidade Móvel de Saúde Animal de Porto Alegre atende duas regiões nesta semana
Rio Grande do Sul Indústria gaúcha registra em julho o melhor mês do ano em vendas
Rio Grande do Sul Quase 800 mil passageiros utilizaram os trens durante a Expointer, informa a Trensurb
Economia Tarifaço: exportação brasileira de café cai e a Alemanha se torna maior compradora
Mundo Peso argentino registra o pior desempenho frente ao dólar em 2025
Política Na visão de expoentes do Centrão, Tarcísio está exagerando na busca pela bênção de Bolsonaro para disputar as eleições em 2026
Pode te interessar

Política Supremo fica a um voto de condenar Bolsonaro por liderar trama golpista e ensaia frente contra anistia

Política Ministro Flávio Dino acompanha Alexandre de Moraes pela condenação de Bolsonaro e mais 7 réus pela trama golpista; placar está em 2 a 0

Política Oposição pede anulação de julgamento de Bolsonaro, com base no desfecho do caso de Lula na Lava-Jato

Política Cúpula militar faz chegar ao Supremo pedido para que Bolsonaro não seja preso em quartel