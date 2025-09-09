Quarta-feira, 10 de setembro de 2025
Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2025
Advogado disse que o ex-presidente continua com a saúde fragilizadaFoto: Reprodução de vídeo
O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não compareceu nesta terça-feira (9) à sessão da Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) que julga o chamado “núcleo crucial” da suposta tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.
Segundo o advogado Paulo Bueno, que defende Bolsonaro, o ex-presidente continua com a saúde fragilizada. “Não poderia vir aqui por essa limitação, ainda que fosse a vontade dele”, afirmou. “São sete horas de julgamento por dia, é muito puxado, a gente sai daqui moído. Ele não tem condições disso”, explicou.
Ainda segundo o advogado, não há nem possibilidade de Bolsonaro comparecer para ouvir sequer a sentença, que deve ser proferida nos próximos dias, após os votos de todos os ministros da Primeira Turma do STF.
Ao ser questionado sobre o resultado do julgamento, Bueno disse esperar que o processo seja julgado “à luz estritamente de elementos jurídicos”.
As declarações do advogado foram dadas à imprensa na manhã desta terça, quando ele chegou ao STF.