Política Supremo retoma o julgamento de Bolsonaro e mais sete réus por suposta tentativa de golpe de Estado; acompanhe

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Ex-presidente Jair Bolsonaro não compareceu à sessão do STF Foto: Ton Molina/STF (Foto: Ton Molina/STF) Foto: Ton Molina/STF

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) retomou, na manhã desta terça-feira (9), o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de mais sete réus pela suposta tentativa de golpe de Estado para tentar reverter o resultado das eleições de 2022.

O grupo faz parte do chamado “núcleo crucial” da denúncia apresentada pela PGR (Procuradoria-Geral da República). O julgamento começou na semana passada, quando foram ouvidas as sustentações das defesas do ex-presidente e dos demais acusados, além da manifestação do procurador-geral da República, Paulo Gonet, favorável à condenação de todos os réus.

Nesta terça, inicia a votação que resultará na condenação ou absolvição dos réus. O relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, é o primeiro a votar. Também foram reservadas as sessões desta quarta (10), quinta (11) e sexta (12) para a finalização do julgamento.

Além de Bolsonaro, são réus:

– Alexandre Ramagem, ex-diretor da Abin (Agência Brasileira de Inteligência)

– Almir Garnier, ex-comandante da Marinha

– Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de segurança do Distrito Federal

– Augusto Heleno, ex-ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional)

– Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa

– Walter Braga Netto, ex-ministro de Bolsonaro e candidato à vice na chapa de 2022

– Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro

Acompanhe ao vivo:

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/supremo-retoma-o-julgamento-de-bolsonaro-e-mais-sete-reus-por-suposta-tentativa-de-golpe-de-estado-acompanhe/

Supremo retoma o julgamento de Bolsonaro e mais sete réus por suposta tentativa de golpe de Estado; acompanhe

2025-09-09