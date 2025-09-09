Quarta-feira, 10 de setembro de 2025
Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2025
Ex-presidente Jair Bolsonaro não compareceu à sessão do STFFoto: Ton Molina/STF
A Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) retomou, na manhã desta terça-feira (9), o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de mais sete réus pela suposta tentativa de golpe de Estado para tentar reverter o resultado das eleições de 2022.
O grupo faz parte do chamado “núcleo crucial” da denúncia apresentada pela PGR (Procuradoria-Geral da República). O julgamento começou na semana passada, quando foram ouvidas as sustentações das defesas do ex-presidente e dos demais acusados, além da manifestação do procurador-geral da República, Paulo Gonet, favorável à condenação de todos os réus.
Nesta terça, inicia a votação que resultará na condenação ou absolvição dos réus. O relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, é o primeiro a votar. Também foram reservadas as sessões desta quarta (10), quinta (11) e sexta (12) para a finalização do julgamento.
Além de Bolsonaro, são réus:
– Alexandre Ramagem, ex-diretor da Abin (Agência Brasileira de Inteligência)
– Almir Garnier, ex-comandante da Marinha
– Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de segurança do Distrito Federal
– Augusto Heleno, ex-ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional)
– Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa
– Walter Braga Netto, ex-ministro de Bolsonaro e candidato à vice na chapa de 2022
– Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro
