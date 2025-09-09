Polícia Policial rodoviário federal que teria recebido propina e empresários são presos no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:











A operação da PF contou com o apoio da Corregedoria da PRF gaúcha e da Corregedoria-Geral do DetranRS Foto: PF/Divulgação A operação da PF contou com o apoio da Corregedoria da PRF gaúcha e da Corregedoria-Geral do DetranRS. (Foto: PF/Divulgação) Foto: PF/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A PF (Polícia Federal) deflagrou, na manhã desta terça-feira (9), a Operação Desvio de Rota, que investiga o suposto pagamento de propina a dois policiais rodoviários federais lotados no Rio Grande do Sul. Um policial rodoviário e dois empresários que comandavam um Centro de Remoção e Depósito credenciado junto ao DetranRS (Departamento Estadual de Trânsito) foram presos durante a ação.

A operação contou com o apoio da Corregedoria da PRF (Polícia Rodoviária Federal) gaúcha e da Corregedoria-Geral do DetranRS (Departamento Estadual de Trânsito). Os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão em nove endereços na Capital gaúcha, além do sequestro de quatro veículos e do bloqueio de contas bancárias vinculadas aos suspeitos e às empresas utilizadas pelo grupo.

As ordens judiciais foram expedidas pela 7ª Vara Federal de Porto Alegre. A Justiça ainda aplicou outras medidas restritivas, como o afastamento do cargo público e a proibição de nova contratação pelos empresários com o DetranRS.

Estima-se que o valor total não recolhido aos cofres públicos, entre agosto de 2021 e o mesmo mês de 2025, é de R$ 1 milhão, decorrente da ausência de registro e consequente recolhimento de taxas junto ao DetranRS de mais de 1.300 remoções de veículos efetuadas pelos investigados.

Já o valor recebido, a título de propina, em razão da prática ilegal no mesmo período, é estimado em mais de R$ 240 mil.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia

https://www.osul.com.br/policial-rodoviario-federal-que-teria-recebido-propina-e-empresarios-sao-presos-no-rio-grande-do-sul/

Policial rodoviário federal que teria recebido propina e empresários são presos no Rio Grande do Sul

2025-09-09