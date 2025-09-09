Terça-feira, 09 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Mundo Israel distribui panfletos ordenando a saída de civis da Cidade de Gaza

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

A ordem de retirada causou pânico entre os moradores do maior centro urbano da Faixa de Gaza

Foto: Reprodução de vídeo
A ordem de retirada causou pânico entre os moradores do maior centro urbano da Faixa de Gaza. (Foto: Reprodução de vídeo)

Palestinos que vivem na Cidade de Gaza receberam, nesta terça-feira (9), panfletos israelenses ordenando que deixem a região, depois que Israel afirmou que está prestes a destruir a área em um ataque para acabar com o Hamas.

Moradores da cidade, que abrigava 1 milhão de palestinos antes da guerra na Faixa de Gaza, esperam um ataque há semanas, desde que o governo israelense elaborou um plano para eliminar os últimos redutos do grupo terrorista.

“Eu digo aos moradores de Gaza: aproveitem esta oportunidade e me ouçam com atenção. Vocês foram avisados . Saiam daí! “, declarou o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

A ordem de retirada causou pânico entre os moradores do maior centro urbano da Faixa de Gaza, que afirmam não haver lugar seguro para escapar dos bombardeios e de uma crise humanitária.

O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, disse na segunda-feira (8) que os militares desencadearão um “furacão poderoso ” que destruirá Gaza se o Hamas não libertar os últimos reféns que mantém e se render. Israel convocou milhares de reservistas para uma operação terrestre na região.

tags: em foco

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Mundo

Vereadores de Porto Alegre discutem projeto que cria vale-livro para estudantes e servidores da educação
https://www.osul.com.br/israel-distribui-panfletos-ordenando-a-saida-de-civis-da-cidade-de-gaza/ Israel distribui panfletos ordenando a saída de civis da Cidade de Gaza 2025-09-09
Deixe seu comentário

Últimas

Porto Alegre Vereadores de Porto Alegre discutem projeto que cria vale-livro para estudantes e servidores da educação
Política Entenda os próximos passos do julgamento de Bolsonaro e mais sete réus no Supremo
Brasil Mega-Sena pode pagar R$ 47 milhões nesta terça-feira
Brasil Supremo vai julgar constitucionalidade de lei que regula compra de terras por estrangeiros
Política Roubalheira nas aposentadorias do INSS: CPI tem bate-boca entre lulistas e bolsonaristas
Futebol Técnico da Seleção Brasileira, Ancelotti põe à prova conselhos que colheu para montar o time na altitude
Futebol Bolívia x Brasil: onde assistir ao último jogo da Seleção nas Eliminatórias
Rio Grande do Sul Nota Fiscal Gaúcha atinge a marca de 4,2 milhões de participantes
Porto Alegre Mutirão de limpeza recolhe 40 toneladas de resíduos na Zona Norte de Porto Alegre
Porto Alegre Veículo é flagrado a 145 km/h na Zona Sul de Porto Alegre
Pode te interessar

Mundo Cerco a imigrantes: Suprema Corte dos Estados Unidos autoriza prender quem fala inglês com sotaque

Mundo Governo Trump volta a ameaçar o Brasil e o ministro Alexandre de Moraes: “Continuaremos a tomar as medidas cabíveis”

Mundo Primeiro-ministro da França perde voto de confiança do Parlamento

Mundo Ataque a tiros dentro de ônibus deixa seis mortos em Jerusalém