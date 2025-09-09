Mundo Israel distribui panfletos ordenando a saída de civis da Cidade de Gaza

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2025

A ordem de retirada causou pânico entre os moradores do maior centro urbano da Faixa de Gaza Foto: Reprodução de vídeo A ordem de retirada causou pânico entre os moradores do maior centro urbano da Faixa de Gaza. (Foto: Reprodução de vídeo) Foto: Reprodução de vídeo

Palestinos que vivem na Cidade de Gaza receberam, nesta terça-feira (9), panfletos israelenses ordenando que deixem a região, depois que Israel afirmou que está prestes a destruir a área em um ataque para acabar com o Hamas.

Moradores da cidade, que abrigava 1 milhão de palestinos antes da guerra na Faixa de Gaza, esperam um ataque há semanas, desde que o governo israelense elaborou um plano para eliminar os últimos redutos do grupo terrorista.

“Eu digo aos moradores de Gaza: aproveitem esta oportunidade e me ouçam com atenção. Vocês foram avisados . Saiam daí! “, declarou o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

A ordem de retirada causou pânico entre os moradores do maior centro urbano da Faixa de Gaza, que afirmam não haver lugar seguro para escapar dos bombardeios e de uma crise humanitária.

O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, disse na segunda-feira (8) que os militares desencadearão um “furacão poderoso ” que destruirá Gaza se o Hamas não libertar os últimos reféns que mantém e se render. Israel convocou milhares de reservistas para uma operação terrestre na região.

