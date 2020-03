Esporte “Não há hipótese para realização dos Jogos”, diz presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro

Por Redação O Sul | 20 de março de 2020

Mizel Conrado afirma que mundo vive guerra contra coronavírus. Foto: Marcos Corrêa/PR Mizel Conrado afirma que mundo vive guerra contra coronavírus. (Foto: Marcos Corrêa/PR) Foto: Marcos Corrêa/PR

O presidente do CPB (Comitê Paralímpico Brasileiro), Mizael Conrado, afirmou em entrevista publicada pelo portal G1 nesta sexta (20) que o avanço do novo coronavírus (Covid-19) por todo o mundo faz com que não haja “qualquer hipótese para sua realização [dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos] na data prevista [2020]”.

Segundo o dirigente, o ideal é que o evento seja adiado até a mesma época do ano de 2021.

“Acredito que não haverá condições para que se façam os Jogos. Entendo ainda que seria fundamental uma posição imediata do COI (Comitê Olímpico Internacional), que na última semana se manifestou encorajando os atletas a buscarem formas de treinar. Uma mensagem, inclusive, que vai contra o que foi recomendado pela OMS (Organização Mundial da Saúde), de que as pessoas têm que se isolar”, disse Mizael.

Para o presidente do CPB: “Essa pandemia é um evento sem precedentes no mundo. Uma grande guerra”.

