Por Redação O Sul | 20 de março de 2020

A campanha nacional de vacinação contra a gripe em Porto Alegre começa na segunda-feira (23), para profissionais da saúde. Na quarta-feira (25), inicia a vacinação em idosos, nas farmácias das redes Agafarma, Panvel e São João. Os pontos de imunização serão divulgados pela SMS (Secretaria Municipal de Saúde) na segunda-feira.

O objetivo de incluir as farmácias na rede de pontos de imunização é o de evitar aglomeração e reduzir o risco de contágio com o novo coronavírus entre os idosos, considerados grupo de risco para o Covid-19. A vacina contra influenza não garante proteção diante do coronavírus, mas ao proteger contra outros vírus diminui o risco de infecção e complicações respiratórias causadas pelos vírus que estão na cepa da composição da vacina. “Solicitamos que os idosos evitem aglomerações para a busca da vacina”, reforça o secretário municipal de Saúde, Pablo Stürmer.

Outras duas fases estão previstas, com início em 16 de abril e 9 de maio, respectivamente, com grupos prioritários diferentes. O término é previsto para 22 de maio, para todos os grupos. Em 2020, haverá ampliação dos grupos a serem imunizados, com a inclusão de adultos de 55 a 59 anos e pessoas com deficiência.

A segunda fase começa em 16 de abril e é dirigida a pessoas com doenças crônicas não transmissíveis (comorbidades), professores de escolas públicas e privadas, e profissionais das forças de segurança e salvamento. Em 9 de maio, os demais grupos de risco começam a ser imunizados: crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes, puérperas, povos indígenas, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos cumprindo medida socioeducativa, apenados, funcionários do sistema prisional, pessoas com deficiência e adultos entre 55 e 59 anos.

A vacina para 2020 é composta pelas cepas Influenza A H1N1, Influenza A H3N2 e Influenza B linhagem B/Victoria. A expectativa do Ministério da Saúde é vacinar em Porto Alegre pelo menos 90% das 694.508 pessoas que compõem os grupos prioritários.

Em 2018, foram vacinadas 561.049 pessoas dos grupos prioritários, profissionais das forças de segurança e público em geral em Porto Alegre. Em 2019, o número alcançou 866.620 imunizados contra a gripe.

A imunização precisa ser feita todos os anos, porque as cepas da vacina variam anualmente, de acordo com a circulação de vírus no hemisfério norte na temporada de inverno do ano anterior.

