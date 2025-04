Política “Não nasceu para ser dona de casa”: fala de Lula para defender Janja irrita seu filho caçula

Por Redação O Sul | 31 de março de 2025

Lula disse a frase no Vietnã, em resposta às críticas da oposição à viagem de Janja a Paris. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

A frase de Lula de que mulher dele “não nasceu para ser dona de casa” mirou no agrado a Janja, mas acertou na irritação do filho caçula, Luís Cláudio Lula da Silva.

Segundo apurou o UOL, Luís Cláudio considerou a frase ofensiva à memória da mãe, Marisa Letícia, que foi dona de casa no período em que o marido exerceu os dois primeiros mandatos como presidente da República — ela deixou o mercado de trabalho quando engravidou do segundo filho, o primeiro com Lula.

Lula disse a frase no Vietnã, em resposta às críticas da oposição à viagem de Janja a Paris, onde ela representou o Brasil na abertura da Cúpula Nutrição para o Crescimento.

Um integrante do PT disse à reportagem que Lula elogiou o comportamento profissional de Janja porque ela sofre com as comparações com Marisa Letícia — reverenciada por alguns por ter sido uma primeira-dama discreta e pouco interessada em compromissos internacionais.

O comum, disse outra liderança petista ao UOL, era que Marisa perguntasse se “precisava mesmo” viajar, quando convocada a acompanhar o marido no exterior.

Um ex-parlamentar petista que conviveu com Marisa Letícia afirmou, também reservadamente, que ela era uma dona de casa “discreta, digna e ótima mãe”, “não se envolvia com o governo” e que a frase de Lula, “contraditória com o passado dele”, foi para “amainar a barra da atual esposa”.

“A frase do presidente soa desrespeitosa, porque Marisa Letícia foi mulher dele durante muito tempo e foi dona de casa”, afirma o jornalista Camilo Vannuchi, autor de “Marisa Letícia Lula da Silva”, uma biografia sobre a antiga primeira-dama.

Vannuchi afirma que Marisa era conselheira do marido e apontava os erros dele. “Nunca foi subserviente ou submissa, mesmo sendo dona de casa. Hoje o presidente está cercado de bajuladores”, diz.

Para Marco Aurélio de Carvalho, advogado de Janja e líder do grupo Prerrogativas, “há uma má vontade” em relação a tudo que Lula fala. “Ele não quis diminuir o papel da dona de casa. Todo o arcabouço jurídico de proteção às donas de casa foi criado por ele”, afirmou.

Disse também ser natural que Lula, “por amar Janja”, se sinta afetado pelas críticas a ela. “Estranho seria se isso não acontecesse.”

Esses ataques, na avaliação da ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, são “motivados por misoginia”.

A cientista política Larissa Peixoto, pesquisadora da Universidade de Edimburgo, afirma que “não há nada que Janja possa fazer que não seja criticada”.

Essa não é a primeira vez que Luís Cláudio se aborrece com menções, ainda que indiretas, à memória da mãe.

Em 10 de fevereiro de 2024, o perfil de Lula no X (antigo Twitter) postou um texto que havia sido publicado pela Fundação Perseu Abramo no aniversário de 44 anos do PT.

O texto original, que estava no portal da Fundação, dizia assim: “No começo era só um retalho de pano vermelho que a Marisa pegou e costurou uma estrela branca por cima”.

Na publicação de Lula, no entanto, a referência a Marisa foi retirada. O novo texto dizia: “No começo, era só um retalho de pano vermelho com uma estrela branca por cima”.

Luís Cláudio foi à rede social criticar a ausência da mãe. Ele escreveu: “Infelizmente, têm acontecido umas coisas estranhas! A história da minha mãe ninguém apaga, não”.

A repercussão da publicação do caçula foi tamanha que o perfil de Lula apagou o texto modificado e repostou a homenagem original, que incluía o nome de Marisa.

A sindicalista Junéia Batista, ex-secretária de mulheres da CUT (Central Única dos Trabalhadores) — crítica frequente ao que chama de “apagamento” da memória de Marisa Letícia pelo atual governo — diz que a antiga primeira-dama, que conheceu em 1980, “sempre foi da luta”.

“Fora isso ela cuidava dos afazeres domésticos, como tantas outras mulheres da classe trabalhadora. Tenho certeza de que Lula a via como uma dona de casa, mas ela não estava nem aí”, disse. (As informações são do portal UOL)

