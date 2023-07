Grêmio “Não queira saber as palavras no vestiário”, diz Renato Portaluppi ao fazer críticas ao Grêmio no jogo contra o Bahia

Por Redação O Sul | 13 de julho de 2023

Equipe gaúcha saiu atrás no placar, mas buscou o empate contra o Bahia na etapa final Foto: Lucas Uebel/Grêmio Equipe gaúcha saiu atrás no placar, mas buscou o empate contra o Bahia na etapa final Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Apesar da classificação, o técnico Renato Portaluppi não gostou do primeiro tempo da partida do Grêmio contra o Bahia, nesta quarta-feira (12), pela Copa do Brasil. O treinador gremista fez duras críticas dentro do vestiário, mas valorizou a vontade da equipe para buscar o resultado e levar para as penalidades máximas.

Para Renato, na primeira etapa o clube gaúcho acabou dando muitos espaços para o clube baiano e acabou sofrendo com isso e saiu perdendo a partida.

“Tivemos a chance de sair na frente e desperdiçamos a penalidade. Eles fizeram o gol no final. Acertamos no intervalo, ficamos mais ofensivos e buscamos o empate. Ninguém quer perder. Nós lutamos também. Não gostei da minha equipe no primeiro tempo, demos espaços. Mas no segundo tempo melhoramos muitas coisas. Foi sofrido. Mas sofrido é bom”, disse Renato.

O clube gaúcho teve diversas oportunidades durante o jogo. Inclusive Cristaldo teve a melhor delas, em uma cobrança de pênalti, mas acabou perdendo. No final do primeiro tempo, Everaldo, centroavante do Bahia, marcou um golaço e abriu o placar.

No intervalo, Renato destacou que precisou ser duro dentro do vestiário e chamar a atenção dos jogadores. No início do segundo tempo, o técnico escalou o atacante Ferreirinha e ele fez a jogada do gol de Villasanti.

“Não queira saber as palavras no vestiário. Carinho não foi. Faço bastante carinho, mas no vestiário, não. Tive que dar um puxão de orelha. Estávamos dando muito espaço, deixando eles dominarem a bola. Eles tinham jogadores rápidos. No gol deles tiveram espaço. Acertamos muita coisa no intervalo. Uns três jogadores tinham que acordar, senão ia sair do jogo, eu falei. Não tem tempo. Tem que ter o foco no trabalho”, disse Renato.

