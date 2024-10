Política “Não queremos prefeitos ruins”, diz Lula

Lula participou da cerimônia de entrega de 113 ônibus escolares a municípios cearenses Foto: Ricardo Stuckert/PR Lula participou da cerimônia de entrega de 113 ônibus escolares a municípios cearenses.. (Foto: Ricardo Stuckert/PR) Foto: Ricardo Stuckert/PR

Em meio à campanha do segundo turno das eleições municipais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que não quer “prefeitos ruins”. “Não queremos mais governador ruim, não queremos prefeitos ruins. Queremos gente que reconheça as qualidades do povo. Não queremos pessoas para destruir, queremos gente para construir”, afirmou o petista.

A declaração foi dada em Fortaleza (CE), na sexta-feira (11). Na capital cearense, Lula apoia Evandro Leitão (PT), que disputa o segundo turno contra André Fernandes (PL), aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Leitão ficou em segundo lugar na votação de 6 de outubro.

Na capital do Ceará, Lula participou da cerimônia de entrega de 113 ônibus escolares a municípios do Estado.

No primeiro turno, o PT foi o nono partido com mais prefeitos eleitos no País: 248, número que já representa um acréscimo de 70 em relação ao total de 2020. Entre as cidades, nenhuma é capital.

