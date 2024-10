Brasil Morre, aos 87 anos, o humorista Ary Toledo

Por Redação O Sul | 12 de outubro de 2024

Ao longo da carreira, o artista trabalhou em emissoras como TV Tupi, Record e SBT Foto: Reprodução de TV

O humorista Ary Toledo morreu na manhã deste sábado (12), aos 87 anos, em São Paulo. O artista, que tinha problemas respiratórios, estava internado no Hospital Sírio-Libanês.

A informação do falecimento foi confirmada pela família através do perfil oficial do humorista no Instagram. “Com profundo pesar, anunciamos o falecimento de Ary Christoni de Toledo, um humorista brilhante que iluminou nossas vidas com seu talento e risadas. Que sua memória continue a trazer sorrisos a todos nós… Sentiremos a sua falta Mestre”, afirmou a postagem.

Nascido em Martinópolis, no interior de São Paulo, em 22 de agosto de 1937, Ary Toledo fez carreira na televisão e no rádio contando piadas e histórias engraçadas. Aos 22 anos, ele começou a realizar shows como cantor e contador de piadas, além de trabalhar como ator, na capital paulista.

O artista trabalhou em emissoras como TV Tupi, Record e SBT, onde participava do Programa Silvio Santos, arrancando risos da plateia e dos telespectadores nos domingos.

Toledo também escreveu vários livros de piadas e gravou discos. Por 40 anos, ele foi casado com a diretora teatral Marly Marley, que faleceu em 2014, aos 75 anos.

Nas redes sociais, famosos lamentaram a perda de um dos maiores humoristas do País.

