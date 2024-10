Brasil Fórum da Longevidade debate o envelhecimento da população brasileira e como melhorar a qualidade de vida

A 17ª edição do Fórum da Longevidade debateu o envelhecimento da população brasileira, o impacto na economia com o aumento expressivo do número de idosos nas próximas décadas e dicas para ter uma vida longeva com qualidade.

Em 2070, os idosos devem representar quase 40% da população do Brasil, o que corresponderá a mais de 75 milhões de pessoas nessa faixa etária, de acordo com estimativas do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Apresentado pela atriz Cissa Guimarães no Teatro Bradesco, em São Paulo, o evento contou com a presença de especialistas, como o gerontólogo Alexandre Kalache, personalidades, público em geral, jornalistas e influenciadores digitais de todo o País.

Foram realizados painéis sobre saúde, bem-estar, finanças, gerações, entre outros temas ligados à longevidade. Um dos destaques desta edição foi a participação da atriz e cantora Zezé Motta, de 80 anos, que compartilhou com o público dicas de como viver bem na terceira idade.

O Fórum contou com uma apresentação do cantor Pedro Mariano e da sua filha Rafa Mariano em homenagem a Elis Regina e uma palestra do ex-diretor do Programa da Organização das Nações Unidas para o Envelhecimento Alexandre Sidorenko.

Durante o evento, também foi apresentada uma pesquisa que avaliou o ILP (Indicador de Longevidade Pessoal) dos brasileiros. Segundo o levantamento, no Brasil, 9 em cada 10 pessoas dizem ter algum conhecimento sobre o conceito de longevidade, mas apenas 38% declaram saber exatamente o seu significado.

De acordo com a pesquisa, de modo geral, as finanças se mostraram o aspecto mais desafiador da longevidade para os brasileiros: somente 4 em cada 10 entrevistados possuem reserva financeira para a aposentadoria.

O Fórum da Longevidade, promovido pelo Grupo Bradesco Seguros, teve transmissão ao vivo pelo Youtube.

