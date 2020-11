Mundo “Não seremos um terceiro mandato de Obama”, diz Joe Biden, presidente eleito dos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 25 de novembro de 2020

O presidente eleito dos EUA prometeu representar em seu governo "todo o povo americano" Foto: Reprodução O presidente eleito dos EUA prometeu representar em seu governo "todo o povo americano". (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que seu governo não será um “terceiro mandato de [Barack] Obama”, de quem foi vice durante oito anos. A declaração foi dada nesta terça-feira (24) em sua primeira entrevista exclusiva desde a eleição de 3 de novembro. “Não seremos um terceiro mandato de Obama”, disse Biden ao programa Nightly News da rede norte-americana NBC.

Biden disse ainda que sua administração quer representar todo o “espectro do povo americano, assim como todo o espectro presente dentro do Partido Democrata”. Ele disse que deverá enfrentar “desafios únicos”, que não existiam quando foi vice-presidente dos EUA.

“Estamos em um mundo totalmente diferente do que estávamos durante a administração Obama-Biden”, disse o democrata. “O presidente [Donald] Trump mudou todo o cenário.” Biden disse também que não exclui a possibilidade de indicar, para o seu governo, algum republicano que tenha declarado seu voto em Trump.

“Eu quero esse país unido”, disse Biden. A entrevista foi concedida no mesmo dia em que o presidente eleito apresentou formalmente parte da equipe do novo governo. A gestão do democrata vai colocar, pela primeira vez na história do país, uma mulher na chefia da inteligência dos EUA e um latino na Segurança Interna e imigração.

O atual governo autorizou na segunda-feira (23) o início oficial da transição aos nomeados por Biden – o site oficial do time democrata ganhou inclusive o endereço com final .gov. A medida foi tomada a contragosto por Trump, que ainda tenta reverter a derrota alegando fraude, sem prova nenhuma.

