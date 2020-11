Brasil Acidente entre ônibus e caminhão deixa mais de 20 mortos no interior de São Paulo

25 de novembro de 2020

Batida entre ônibus e caminhão aconteceu na Rodovia Alfredo de Oliveira Carvalho, entre Taguaí e Taquarituba (SP).

Um acidente entre um ônibus e um caminhão provocou 22 mortes, segundo o tenente Alexandre Guedes, porta-voz da Polícia Militar. O acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira (25) na Rodovia Alfredo de Oliveira Carvalho, entre Taguaí e Taquarituba, no interior de São Paulo.

Os veículos bateram no km 172 em Taguaí. As informações iniciais dos bombeiros, no local do acidente, são que o ônibus levava funcionários de uma empresa de têxtil.

Bombeiros e Polícia Rodoviária de Piraju (SP) foram chamados para atender a ocorrência. Os feridos estão sendo levados a hospitais de Taguaí, Fartura e Taquarituba.

A Polícia Rodoviária informou que algumas pessoas ficaram presas às ferragens do ônibus. O acidente aconteceu por volta das 7h e a rodovia precisou ser interditada para atendimento da ocorrência. Até as 10h, a rodovia permanecia fechada para o tráfego de veículos.

