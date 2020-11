Porto Alegre Transporte coletivo tem nova ampliação de tabela horária em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 24 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











As tabelas atualizadas estão disponíveis no site da EPTC. Foto: Alex Rocha/PMPA As tabelas atualizadas estão disponíveis no site da EPTC. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

Após análise diária, desde o início das medidas de isolamento social, sobre número de passageiros e carregamento dos veículos, a prefeitura anuncia mais uma ampliação da tabela horária do transporte coletivo. O atendimento aos usuários vai ser ampliado, a partir desta quarta-feira (25), com aumento de oferta nas linhas 6333 Costa e Silva e Leão, 496 Jardim Protásio Alves e 491 Passo Dorneles/Vila Safira. Já a partir de quinta-feira (26), as linhas 4951 Manoel Elias/Morro Santana, C2 Circular Praça XV e VB09 Aeroporto/Indústrias/Iguatemi também ganham novas viagens.

As tabelas atualizadas estão disponíveis no site da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) no link bit.ly/Tabela_EPTC. Para consultar a localização em tempo real e características dos veículos, os passageiros podem utilizar a função GPS do aplicativo TRI.

Confira as mudanças

A partir de quarta-feira, 25:

6333 Costa e Silva Leão – Ampliação de 60 viagens por dia para 64, sendo 32 em cada sentido. Aumento do horário de funcionamento da linha até 22h20min.

496 Jardim Protásio Alves – Ampliação de duas para quatro viagens por dia no sentido bairro-Centro. Horário de viagens no pico da manhã neste sentido: 6h20min, 6h58min, 7h40min e 8h24min.

491 Passo Dorneles/Vila Safira – Ampliação de 108 para 116 viagens por dia, sendo 58 em cada sentido. Haverá ajustes nos tempos de viagens no pico da manhã, com acréscimo de uma viagem na faixa das 5h. Redução do intervalo médio entre as viagens no pico da tarde (16h às 19h30min), de 18 minutos para 16 minutos (11%).

A partir de quinta-feira, 26:

4951 Manoel Elias/Morro Santana – Ampliação de 117 para 127 viagens por dia, sendo 64 no sentido bairro-Centro e 63 na direção Centro-bairro. Antecipação do início da operação da linha para 5h15min e redução do intervalo médio entre viagens no pico da manhã (6h às 9h), de 13 minutos para 11 minutos (13%). Ampliação do horário de funcionamento da linha até 22h30min.

C2 Circular Praça XV – Ampliação de 52 viagens por dia para 54. Funcionamento da linha passa para até 22h.

VB 09 Aeroporto/Indústrias/Iguatemi – Ampliação de 19 para 21 viagens por dia, com funcionamento da linha até 21h35min.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre