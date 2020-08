Marcelo Adnet (E) e Marcius Melhem em ação no programa "Tá no Ar". (Foto: Reprodução/TV Globo)

Marcelo Adnet foi o convidado do programa “Roda Viva”, da TV Cultura, de segunda-feira (17). Na atração, o humorista foi questionado sobre as acusações de assédio moral contra Marcius Melhem, e afirmou que não é juiz e não tem informações suficientes para ter opinião formada sobre o caso. Adnet foi questionado pela jornalista Vera Magalhães, perguntando se ele estaria “passando pano” para o amigo de trabalho.

“Eu acho uma coisa inadmissível. Eu fui abusado duas vezes e sei como as vítimas sofrem. Portanto, não tenho poder de polícia, porque minha opinião é da dúvida. Quando nos apressamos em dar uma opinião, condenatória ou não, estamos sendo levianos”, respondeu Adnet.

“Não há como ter ambiente de trabalho convivendo com assédio. Isso é um assunto muito sério. O que estou dizendo é que não sou juiz. O dia em que tiver informações suficientes poderei emitir informações”, completou.

As acusações de assédio moral contra Melhem, forçaram o afastamento do humorista da emissora. Dani Calabresa, ex-mulher de Adnet, foi uma que chegou a reclamar do tratamento recebido. Em março, ele negou as acusações.

Marcius Melhem coordenava os projetos de humor da TV Globo desde 2018 e ajudou a implantar atrações de sucesso como o “Tá no Ar: A TV na TV”, junto com Adnet. Neste mês, Marcius deixou a TV Globo.