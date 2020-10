Celebridades “Não tem casamento que resista à uma privada entupida”, diz Fábio Porchat

Por Redação O Sul | 14 de outubro de 2020

"Segurar um casamento na quarentena já é duro, e com privada entupida, não há condição. É impossível!", disse o apresentador Foto: Reprodução

Em entrevista ao programa “Conversa com Bial”, da TV Globo, na madrugada desta quarta-feira (14), o apresentador e comediante Fábio Porchat revelou que assim que começou a quarentena por conta da pandemia do novo coronavírus sua rotina em casa mudou completamente e até as privadas entupiram.

“Segurar um casamento na quarentena já é duro, e com privada entupida, não há condição. É impossível!”, disse o apresentador. Porchat conta que, para resolver o problema, recorreu aos seus seguidores no Twitter para que lhe dessem dicas de como desentupir as privadas.

“Eu recorri à voz do povo e aí me ensinaram táticas para cuidar da casa. Me falaram para usar sabão em pó, jogar água fervida por cima e depois dar descarga”, conta o comediante. “Bial, quando aquilo desceu, desceram junto as angústias e as mazelas da população brasileira. Que coisa maravilhosa. Eu dormi melhor!”, brinca Porchat.

Com muito bom humor, o comediante conta que comprou até um robô aspirador e deu a ele o nome de Túlio, por considerar o eletrodoméstico uma maravilha, em referência ao jogador Túlio Maravilha.

