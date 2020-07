Porto Alegre “Não temos como dar um prazo para o retorno”, diz prefeito de Porto Alegre a representantes do setor de eventos

Por Redação O Sul | 16 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







"Estamos focados hoje em reduzir a circulação de pessoas e os riscos de aglomeração", afirmou Marchezan Foto: Anselmo Cunha/PMPA "Estamos focados hoje em reduzir a circulação de pessoas e os riscos de aglomeração", afirmou Marchezan. (Foto: Anselmo Cunha/PMPA) Foto: Anselmo Cunha/PMPA

O prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior, se reuniu nesta quinta-feira (16), por videoconferência, com integrantes do grupo Live Marketing, que representa 17 empresas do setor de eventos da Capital gaúcha.

Durante o encontro, foram discutidas a crise provocada pelo novo coronavírus, a união das empresas na busca por alternativas viáveis e seguras de funcionamento e a possibilidade de retomada das atividades paralisadas desde a segunda quinzena de março.

“Não temos como dar um prazo para o retorno. Estamos focados hoje em reduzir a circulação de pessoas e os riscos de aglomeração. O setor de eventos tem enorme importância para a cidade, mas, ainda que conte com número reduzido de trabalhadores, lida com grandes aglomerações e circulação de pessoas. Porém, quero registrar que estou muito satisfeito com a preparação que está sendo realizada pelo segmento”, disse Marchezan.

Além de representantes do setor, participaram da reunião os secretários municipais Pablo Stürmer (Saúde), Bruno Miragem (Enfrentamento do Coronavírus), Luciano Alabarse (Cultura) e Leonardo Hoff (Desenvolvimento Econômico) e o presidente da Câmara de Vereadores, Reginaldo Pujol.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Porto Alegre