Rio Grande do Sul Santo Ângelo recebe drive-thru da Campanha do Agasalho neste sábado

Por Redação O Sul | 16 de julho de 2020

A iniciativa ocorre das 9h às 15h, em frente à praça Ricardo Leônidas Ribas Foto: Divulgação A iniciativa ocorre das 9h às 15h, em frente à praça Ricardo Leônidas Ribas. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Santo Ângelo, na Região das Missões, recebe neste sábado (18) o drive-thru itinerante da Campanha do Agasalho do governo do Rio Grande do Sul. A iniciativa ocorre das 9h às 15h na rua Marechal Floriano, 1.516, em frente à praça Ricardo Leônidas Ribas.

Roupas infantis e cobertores são a prioridade, mas podem ser doados calçados, vestuário de inverno e alimentos. O importante é que as peças estejam em condições de uso e que os calçados venham com o par correspondente.

Por conta do coronavírus, as doações recebidas ficam em quarentena de 72 horas antes de serem distribuídas.

