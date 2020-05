Magazine “Não tenho mais aquele vício no sexo”, revela Eduardo Costa

Por Redação O Sul | 26 de Maio de 2020

"Estou ficando mais maduro e como não tenho ninguém, estou solteiro, tenho me policiado bastante", disse o cantor

Após antigas revelações de que seria viciado em sexo, o cantor Eduardo Costa disse que hoje em dia está mais tranquilo quanto a questão sexual.

“Estou ficando mais maduro e como não tenho ninguém, estou solteiro, tenho me policiado bastante. Procuro cuidar das pessoas que estão próximas a mim. Como homem solteiro, eu fico com alguém , dou uns beijos… mas, hoje em dia, eu estou mais leve, mais tranquilo e não tenho mais aquele vício no sexo”, disse o sertanejo. Ele também revelou que a libido continua a mesma, mas que procura respeitar as mulheres.

“Só que tenho a mesma fome, a mesma gana pelo sexo. Se pudesse, eu teria muitas mulheres, mas eu me coloco no lugar delas e eu não queria em hipótese alguma deixar alguém chateado, alguém magoado, nenhuma mulher triste comigo. Prefiro me resolver sozinho em certas horas, porque se você vai trocando de mulher, você vai trocando de energia, você acaba se contaminando demais. Então, hoje em dia, tenho me policiado bastante para ter uma vida mais saudável com relação a isso… Estou mais tranquilo”, continuou.

Eduardo concluiu o bate-papo dizendo que sonha em ter uma família. “Eu espero que isso aconteça na minha vida para que eu possa ter uma família, ter filhos e ter um lar. Casa eu tenho, mas eu quero ter uma família.

