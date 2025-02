Política “Não tenho nenhuma preocupação com as acusações, zero”, diz Bolsonaro sobre a Procuradoria-Geral da República

Por Redação O Sul | 18 de fevereiro de 2025

Ex-presidente participou de almoço com senadores da oposição. Bolsonaro está inelegível por decisão do Tribunal Superior Eleitoral Foto: Divulgação/PL Foto: Divulgação/PL

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que está tranquilo em relação ao parecer da PGR (Procuradoria-Geral da República) sobre a trama golpista, que deve apresentar a primeira denúncia ainda nesta semana. “Não tenho nenhuma preocupação com as acusações, zero”, disse o ex-presidente após almoço com a oposição nesta terça-feira (18).

Bolsonaro também discutiu com os senadores estratégias para fazer oposição ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o apelo do ex-presidente foi no sentido de que “há apoio popular à medida”, o que parlamentares de diferentes espectros no Congresso questionam.

Esta não é a primeira vez que Bolsonaro pede a parlamentares prioridade no tema. Desde o ano passado, o ex-presidente tem mantido conversas com os agora presidentes da Câmara e do Senado e com parlamentares aliados.

A Câmara dos Deputados e o Senado têm projetos para perdoar condenações criminais de vândalos que depredaram as sedes dos Três Poderes em 2023. O texto mais avançado está na Câmara dos Deputados e aguarda análise de uma comissão especial, que ainda não foi instalada.

Pelo texto, todos que participaram de “manifestações” com motivação política e eleitoral, ou as apoiaram, por quaisquer meios, inclusive contribuições, doações, apoio logístico ou prestação de serviços e publicações em mídias sociais e plataformas, entre 8 de janeiro de 2023 e o dia de entrada em vigor da lei.

A última versão do relatório da proposta apresentada pelo deputado Rodrigo Valadares (União-SE) não anistia, porém, crimes como depredação a patrimônios públicos e históricos.

O texto também atinge todas as medidas de restrição de direitos: prisão, uso de tornozeleira eletrônica e restrições de comunicação, por exemplo.

