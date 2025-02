Economia Preço dos ovos deverá continuar alto por mais dois meses no Brasil

Por Redação O Sul | 18 de fevereiro de 2025

A elevação dos preços dos ovos já chega a 40% em diversas regiões do País, informou a Associação Brasileira de Supermercados Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A ABPA (Associação Brasileira de Proteína Animal) avaliou nesta terça-feira (18) que o mercado de ovos, cujos preços dispararam recentemente, “deverá se normalizar até o final do período da quaresma, com o restabelecimento dos patamares de consumo das diversas proteínas”.

A entidade ponderou que não dá para afirmar, com certeza, o momento em que os preços dos ovos cairão, pois isso depende do próprio mercado do produto. Mas avaliou que, por mais dois meses, a tendência é de que os preços continuem pressionados, caindo somente perto do fim da quaresma — em meados de abril.

De acordo com a ABPA, a alta registrada atualmente nos preços dos ovos representa uma “situação sazonal”, comum ao período pré e durante a quaresma. “Após longo período com preços em baixa, a comercialização de ovos aqueceu pela demanda natural da época, quando há substituição de consumo de carnes vermelhas por proteínas brancas e por ovos”, afirmou a ABPA, por meio de nota.

A entidade informou que os custos de produção acumularam alta nos últimos oito meses, com elevação de 30% no preço do milho e de mais de 100% nos custos de insumos de embalagens.

E avaliou que, ao mesmo tempo, as temperaturas em níveis históricos têm impacto direto na produtividade das aves, com reflexos na oferta de produtos. Em janeiro, a inflação oficial do país teve alta de 0,16%, conforme dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), com desaceleração. Os preços dos alimentos, entretanto, continuaram pressionados, com aumento de 0,96% na alimentação e bebidas.

Supermercados preocupados

Na semana passada, a Abras (Associação Brasileira de Supermercados) alertou para o aumento expressivo no preço dos ovos de galinha repassado pelos fornecedores ao varejo.

“Desde a segunda quinzena de janeiro, a combinação de alta demanda e oferta restrita tem levado a reajustes significativos. Nesta semana, a elevação já chega a 40% em diversas regiões do país”, informou a associação.

A Abras informou que as empresas iniciaram a programação de abastecimento das lojas para atender à demanda sazonal da quaresma, mas a acrescentou que restrição na oferta, e os aumentos sucessivos de preços, preocupam os supermercados.

Além disso, segundo explicou Marcio Milan, vice-presidente da Abras, o consumidor também tem recorrido mais aos ovos de galinha devido à alta dos preços das demais proteínas (como carnes, por exemplo).

Além do aumento do preços, a Abras observou que os consumidores também enfrentam uma redução no peso médio dos ovos pois, com a entrada em vigor de uma portaria da Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, a nova classificação diminuiu o peso médio dos ovos em quase 10 gramas por unidade, afetando o custo/benefício do produto.

Por fim, a Associação Brasileira de Supermercados informou “segue monitorando a evolução dos preços e reforça a importância do equilíbrio no mercado para evitar impactos excessivos ao consumidor”.

